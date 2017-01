YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Model Of Celebrity ekibi Espark'ta

ESKİŞEHİR (İHA) - "Model Of Celebrity" jürisi yoğun istek üzerine 8 Ocak Pazar günü saat 15:00'da, Espark Alışveriş Merkezi'ne geliyor.

ECE tarafından yönetilen Espark'tan yapılan açıklamaya göre; Eskişehirli gençlere "Model Of Celebrity" ile şöhret kapısı açılıyor. Organizatör Banu Noyan, televizyoncu Armağan Çağlayan ve kareograf Uğurkan Erez, Espark'ta yetenek avına çıkıyor. Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak yetenekli gençleri keşfedip ekran ve podyumlara kazandıran Model of Celebrity jürisi, Eskişehir ve çevre illerden gelen yoğun istek üzerine Espark'a geliyor.

Açıklamada, "Podyum ve ekrana adım atmak için kendine güvenenler ise bu usta jüri karşısında yeteneklerini sergileyerek şöhret kapısından geçmek için birbirleriyle yarışacak. 8 Ocak Pazar günü 15.00'de gerçekleşecek Model of Celebrity Ön Eleme'yi geçmeyi başaranlar, muhteşem finalde podyuma çıkarak şov dünyasına adım atacak. Ünlü bir oyuncu, sunucu ya da başarılı bir manken olmak istiyorsanız, Model of Celebrity jürisinin karşısındaki yerinizi almak için acele edin" denildi.

