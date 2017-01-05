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ASKON Bitlis şubesinden 100 öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımı



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Bitlis şubesi tarafından maddi durumu iyi olmayan 100 ilkokul öğrencisine giyim ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Düzenlenen etkinlik kapsamında il genelindeki 100 öğrenciyi Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen programla yemekte ağırlayan ASKON, hem öğrencilere yemek ikramında bulundu hem de öğrencilere hediyeler takdim ederek, giyim ve kırtasiye yardımında bulundu. Düzenlenen programda konuşan ASKON Bitlis Şube Başkanı Ömer Kara, maddi durumu iyi olmayan 100 ilkokul öğrencisine giyim ve kırtasiye yardımında bulunduklarını söyledi. ASKON Bitlis şubesi olarak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında daha öncesinde de birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Kara, "ASKON Bitlis şubesi olarak daha öncesinde de köy okullarımıza ve öğrencilerimize bir takım yardımlarda bulunmuştuk. Bu gün ise maddi durumu iyi olmayan il genelindeki ilkokul öğrencisi 100 öğrencimizi yemekte ağırlayarak, hem hediye takdim ettik hem de giyim ve kırtasiye yardımında bulunduk. İnşallah bu tür girişimlerimiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edecektir. Ben bu vesile ile destek olan tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ise, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Birlikte olmanın, bir olmanın, güçlü olmanın ve bilgili olmanın en büyük etkeni eğitimdir. Burada ASKON'un düzenlemiş olduğu programa öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte katıldık. İnşallah bu tür programları sık sık düzenleyerek daha çok bir arada olma imkanı bulabiliriz" dedi.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy da, "Öğrencilerimize yönelik bu tür güzel adımların atılması bizleri son derece gururlandırdı ve mutlu etti. Yavrularımız sevindikleri için ve yalnız olmadıklarını anlayarak mutlu oldukları için biz de sevinçlerine ortak oluyoruz. Ayrıca bu etkinliğe destek olan sponsorlar firmalara teşekkür ediyoruz" dedi.

Düzenlenen programa Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Ak Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay, Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, ASKON Bitlis Şube Başkanı Ömer Kara ve üyeleri, kamu kurum amirleri, stk temsilcileri öğretmen ve öğrenciler katıldı.

(HO-ŞAK-Y)



05.01.2017 15:01:41 TSI

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