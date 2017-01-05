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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Giresun EMİTT Fuarı'na hazırlanıyor

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:02
Giresun EMİTT Fuarı'na hazırlanıyor
Giresun EMİTT Fuarı'na hazırlanıyor
- Turizm Firmaları, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde EMİTT Fuarı hazırlıklarına başladı

(Fotoğraflı)

GİRESUN (İHA) - Giresun'da faaliyet gösteren otel, restoran ve seyahat acenteleri ile yöresel ürün imalatı ve satışı yapan firmalar İstanbul'da 26 Ocak tarihinde düzenlenecek olan "EMITT 2016 Fuarı" öncesinde Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu başkanlığında bir araya geldi.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde bir araya gelen firmalara ilaveten Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Gürgenci ile DOKA Giresun Koordinatörü Murat Aladağ, sektörün sorunlarını ve EMITT Fuarı'nda Giresun'un tanıtımı noktasında neler yapılması gerektiğini görüştüler.
Toplantının açılışında konuşan GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, "Buraya turizm firmaları ve turizme hizmet eden sektör temsilcileri olarak toplanmış bulunuyoruz. DOKA desteğinde Ocak ayının son haftası yapılacak olan EMITT Fuarı için organize olmak, Giresun turizmine ve potansiyelini tanıtmak için bir raya geldik. Geçtiğimiz hafta yeni yapılan otellerimize yönelik yaptığımız ziyaretlerde yatak kapasitesi ve konfor açısından ciddi mesafe aldığımızı da gördük, aynı şekilde restoran ve hizmet sektöründe de ilerlememiz var, bu artılarımızı doğamızla entegreli bir şekilde EMITT Fuarı'nda tanıtmalıyız" dedi.
GİRTAB Müdürü Tamer Uzuner ise yaptığı konuşmada,"Her yıl Karadeniz'e ortalama 3 bin 500 tur otobüsü seyahat etmektedir. Bu tur organizasyonlarının içinde yerli ve yabancı turistler yer almaktadır. Giresun olarak bu organizasyondan faydalanabilmemiz adına yöresel ürün ve bölgesel kültürel değerlerimizi daha çok ön plana çıkartmalıyız" ifadelerini kulandı.
(RY-ÖS-Y)

05.01.2017 15:06:39 TSI
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