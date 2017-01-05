05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAMEK'lerde ikinci dönem kayıtları başladı

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:05
SAMEK'lerde ikinci dönem kayıtları başladı
SAMEK'lerde ikinci dönem kayıtları başladı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Büyükşehir SAMEK'lerde ilk yarıyıl eğitimlerinin tamamlanmak üzere olduğu; kurslar devam ederken yeni dönem için de kayıtların alınmaya başlandığı ifade edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (SAMEK) ikinci dönem kayıt işlemlerinin başladığı bildirildi. Kayıt işlemlerinin yanı sıra ilk yarıyıl eğitimlerinin de devam ettiğini kaydeden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, "Kurslarımız devam ederken ikinci dönem için kayıt işlemlerine de başladık. 20 merkezde, 82 branşta, 7 bin kursiyerimizle birinci dönemi kapatmaya hazırlanıyoruz. Tüm hemşerilerimizi ikinci dönemde SAMEK'lere bekliyoruz" diye konuştu.
Gelinen noktada SAMEK'lerde oldukça verimli bir dönem geçirildiğine vurgu yapan Aktürk, "Sakarya halkının kurslarımıza gösterdiği yoğun ilginin ikinci dönemde de süreceğine inanıyoruz. Bu ilgiye karşılık verebilmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İkinci dönem kayıtlarımız 22 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek. Kayıtlarımız kurs merkezlerinden, mesai saatleri içerisinde kimlik bilgileriyle kesin olarak yapılabiliyor. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 40 54 (dâhili: 3434) numaralı telefonu arayabilirler" ifadelerini kullandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Sanat ve Meslek Eğitimi'nde 2. dönem açılacak olan branşlar şu şekilde:
AKYAZI: Arapça, İngilizce, Diksiyon, Bilgisayar Kullanımı, Hızlı Klavye
SAMEK EĞİTİM ve GENÇLİK MERKEZİ: Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca, İspanyolca, Türkçe, Osmanlıca, Emlak Danışmanlığı, Yönetici Asistanlığı, Hasta Kabul İşlemleri, Diksiyon, Autocad, Bilgisayar Kullanımı, Hızlı Klavye Kullanımı, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Ön Muhasebe
KARASU: Arapça, İngilizce, Bilgisayar Kullanımı, Diksiyon
KAYNARCA: Arapça, İngilizce, Bilgisayar Kullanımı
MUTFAK ATÖLYESİ: Butik Pasta Ve Kurabiye Yapımı, Pasta Yapımı Ve Sunumu, Türk Ve Dünya Mutfağı
(BB)

05.01.2017 15:07:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu:
YEREL

TEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ HALİL İBRAHİM LEVENTOĞLU:
2016 yılında 116 kaçak avcıya ceza kesildi
YEREL

2016 YILINDA 116 KAÇAK AVCIYA CEZA KESİLDİ
Sakarya'daki FETÖ ve &quot;usulsüz dinleme&quot; davaları birleşti
YEREL

SAKARYA'DAKİ FETÖ VE "USULSÜZ DİNLEME" DAVALARI BİRLEŞTİ
İlan ve reklam vergisi beyannameleri için son gün 31 Ocak
YEREL

İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANNAMELERİ İÇİN SON GÜN 31 OCAK
Rektörlük öğrencileri uyardı: &quot;Toplu taşıma araçlarını kullanın&quot;
YEREL

REKTÖRLÜK ÖĞRENCİLERİ UYARDI: "TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANIN"
Hastane personeli kan verdi
YEREL

HASTANE PERSONELİ KAN VERDİ
Gölde sürüklenen teknesini kurtarmak isterken mahsur kaldı
YEREL

GÖLDE SÜRÜKLENEN TEKNESİNİ KURTARMAK İSTERKEN MAHSUR KALDI
Sapanca Gölü'nde kayıkta mahsur kalan kişi kurtarıldı
YEREL

SAPANCA GÖLÜ'NDE KAYIKTA MAHSUR KALAN KİŞİ KURTARILDI
2017 yılında bin girişimci eğitilecek
YEREL

2017 YILINDA BİN GİRİŞİMCİ EĞİTİLECEK
Hayırsever emekli öğretmenden eğitime araç bağışı
YEREL

HAYIRSEVER EMEKLİ ÖĞRETMENDEN EĞİTİME ARAÇ BAĞIŞI
Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimi iddianamesi
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ İDDİANAMESİ
'Ulu-dağ-lar' sanatseverlerle buluşuyor
YEREL

'ULU-DAĞ-LAR' SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR
Yeşil alanlarıyla büyüyen şehir Sakarya
YEREL

YEŞİL ALANLARIYLA BÜYÜYEN ŞEHİR SAKARYA
Kazancı Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sürüyor
YEREL

KAZANCI MAHALLESİ'NDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Hakem tesisi gün sayıyor
YEREL

HAKEM TESİSİ GÜN SAYIYOR
Başkan Dişli'den katılım için destek istediler
YEREL

BAŞKAN DİŞLİ'DEN KATILIM İÇİN DESTEK İSTEDİLER
Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimuma yaklaştı
YEREL

SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ MAKSİMUMA YAKLAŞTI
&quot;Milli EMU&quot; 2018 sonunda raylara inecek
YEREL

"MİLLİ EMU" 2018 SONUNDA RAYLARA İNECEK
Sakarya'da 18 milyon kayın tohumu ekildi
YEREL

SAKARYA'DA 18 MİLYON KAYIN TOHUMU EKİLDİ