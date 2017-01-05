YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SAMEK'lerde ikinci dönem kayıtları başladı

SAMEK'lerde ikinci dönem kayıtları başladı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Büyükşehir SAMEK'lerde ilk yarıyıl eğitimlerinin tamamlanmak üzere olduğu; kurslar devam ederken yeni dönem için de kayıtların alınmaya başlandığı ifade edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (SAMEK) ikinci dönem kayıt işlemlerinin başladığı bildirildi. Kayıt işlemlerinin yanı sıra ilk yarıyıl eğitimlerinin de devam ettiğini kaydeden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, "Kurslarımız devam ederken ikinci dönem için kayıt işlemlerine de başladık. 20 merkezde, 82 branşta, 7 bin kursiyerimizle birinci dönemi kapatmaya hazırlanıyoruz. Tüm hemşerilerimizi ikinci dönemde SAMEK'lere bekliyoruz" diye konuştu.

Gelinen noktada SAMEK'lerde oldukça verimli bir dönem geçirildiğine vurgu yapan Aktürk, "Sakarya halkının kurslarımıza gösterdiği yoğun ilginin ikinci dönemde de süreceğine inanıyoruz. Bu ilgiye karşılık verebilmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İkinci dönem kayıtlarımız 22 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek. Kayıtlarımız kurs merkezlerinden, mesai saatleri içerisinde kimlik bilgileriyle kesin olarak yapılabiliyor. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 40 54 (dâhili: 3434) numaralı telefonu arayabilirler" ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Sanat ve Meslek Eğitimi'nde 2. dönem açılacak olan branşlar şu şekilde:

AKYAZI: Arapça, İngilizce, Diksiyon, Bilgisayar Kullanımı, Hızlı Klavye

SAMEK EĞİTİM ve GENÇLİK MERKEZİ: Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca, İspanyolca, Türkçe, Osmanlıca, Emlak Danışmanlığı, Yönetici Asistanlığı, Hasta Kabul İşlemleri, Diksiyon, Autocad, Bilgisayar Kullanımı, Hızlı Klavye Kullanımı, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Ön Muhasebe

KARASU: Arapça, İngilizce, Bilgisayar Kullanımı, Diksiyon

KAYNARCA: Arapça, İngilizce, Bilgisayar Kullanımı

MUTFAK ATÖLYESİ: Butik Pasta Ve Kurabiye Yapımı, Pasta Yapımı Ve Sunumu, Türk Ve Dünya Mutfağı

(BB)



05.01.2017 15:07:31 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER