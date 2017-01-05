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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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AK Parti'den kan bağışı kampanyası

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:09
AK Parti'den kan bağışı kampanyası
AK Parti'den kan bağışı kampanyası

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - AK Parti Adana İl Başkanlığı, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın kan stoklarının yetersiz olduğu yönde yaptığı açıklamanın ardından kan bağışı kampanyası düzenledi.
Türk Kızılayı Adana Şubesi ile birlikte AK Parti Adana İl Başkanlığı Binası'nda gerçekleştirilen kampanyaya, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Gün boyu süren kan bağış kampanyasında Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı desteklerinden AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni'ye plaket takdim edip İl Başkan Yardımcısı Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Ali Özmansur'a teşekkür belgesi verdi.
Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "Kan dökülen dünyada Türkiye'nin önemli kurumu, markalarından olan AK Parti'nin Adana teşkilatı kan bağışı yaparak örnek bir davranış sergiledi. Bütün teşkilat adına İl Başkanı Sayın Fikret Yeni'ye kurumumuz adına plaket takdim ediyoruz" dedi.
Başkan Fikret Yeni de plaketten dolayı teşekkür ederek, "Plakete çok güzel bir isim koymuşlar 'İyilik zirvesine doğru yürüyüş.' Rabbim her zaman bizi iyilik zirvesine yürüyen kullarından eylesin. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı bir hizmet veriyorlar. Biz de bu hayırlı hizmete bir nebze de olsa katkı koyabildiysek ne mutlu bize" dedi.
(ELF-Y)

05.01.2017 15:13:12 TSI
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