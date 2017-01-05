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MİTSO'da yeni yılın ilk girişimcilik eğitimi başladı



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) tarafından 04-07 Ocak ve 09-12 Ocak 2017 tarihlerinde yapılması planlanan 'uygulamalı girişimcilik' eğitimlerinin ilki başladı.

KOSGEB ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) işbirliğinde düzenlenen yeni yılın ilk girişimcilik eğitimi, MİTSO Meclis Salonu'nda Psikolog, Eğitmen, Eğitim Değerlendirme Uzmanı Besim Ogelman tarafından verilmeye başlandı.

35 saat sürecek uygulamalı girişimcilik eğitimleri, dörder günde tamamlanacak. Eğitimlerde 'girişimcilik ve özelliklerinin sınanması', 'iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri', 'iş planı kavramı ve öğeleri', 'iş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları' ve 'iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar' konu başlıklarında katılımcılara bilgiler aktarılacak.

KOSGEB ve MİTSO işbirliğinde düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayanlar kendi işyerlerini açtıktan sonra KOSGEB'den 50 bin liraya kadar hibe desteği alabilecek. Hibe olarak verilecek destekle, işyerinin kirası ödenebilecek, personel gideri karşılanabilecek veya fatura karşılığında belgelenmek koşuluyla işyerinde kullanılan döşeme veya demirbaşların giderleri ödenebilecek.

(ÇP-MB-Y)



05.01.2017 15:19:51 TSI

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