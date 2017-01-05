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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Kaymakam Çelik'ten Başkan Toru'ya ziyaret

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:15
Kaymakam Çelik'ten Başkan Toru'ya ziyaret
Kaymakam Çelik'ten Başkan Toru'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'ya ziyarette bulundu.
Geçtiğimiz ay Meram Kaymakamlığı görevine atanan Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'yu makamında ziyaret etti. İlçe genelindeki çalışmalar hakkında sohbet eden ikili Meram ilçesi için el ele vererek koordineli şekilde çalışma konusunda fikir alışverişinde bulundular.
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Kaymakam Resul Çelik'in ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Meram, tarihi ve doğasıyla Konya için çok özel bir yere sahip. Bizler de bu ilçenin yöneticileri olarak omuz omuza vererek Meram için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Göreve yeni başlayan Kaymakamımız ile ilçe genelindeki eksiklikler ve yapılacaklar hakkında istişarede bulunduk. Meram'daki çalışmalarla ilgili Meram Kaymakamlığımız ile omuz omuza vereceğiz ve koordineli çalışmamız devam edecek" diye konuştu.
Meram Kaymakamı Resul Çelik ise, koordineli çalışmanın önemine dikkat çekerek, Meram'ın gelişimi ve vatandaşlarımızın memnuniyetinin daha da artması için gayret göstereceklerini söyledi.
(AH-Y)

05.01.2017 15:17:55 TSI
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