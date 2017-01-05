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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adıyaman Çetintepe Barajı'nda çalışmalar hızla devam ediyor

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:17
Adıyaman Çetintepe Barajı'nda çalışmalar hızla devam ediyor
Adıyaman Çetintepe Barajı'nda çalışmalar hızla devam ediyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da inşa edilen Çetintepe Barajı İnşaatında çalışmalar hızla devam ediyor.
Projenin tamamlanmasıyla Adıyaman-Göksu ve Gaziantep-Araban'da toplam 607 bin 670 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak.
Çetintepe Barajı, Adıyaman- Gölbaşı İlçesi sınırlarında Göksu ve Kapıdere Çayının birleşim yerinin menbasında bulunan Göksu Çayı üzerinde inşa ediliyor. Temelden 116 metre yüksekliğinde tesis edilen baraj 460 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip bulunuyor.
Baraj inşaatı kapsamında 845 metre uzunluğundaki su alma tünel kazısının imalatı başladı. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 52'ye ulaşan tesisin dolu savak beton imalatı ile gövde dolgu imalatının bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Çetintepe Barajı hizmete alındığında milli ekonomiye yılda 250 milyon TL fayda sağlanacağını kaydeden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "DSİ'nin inşa edeceği bu proje ile Gaziantep- Araban ve Yavuzeli İlçelerinde sulu tarım yapılabilecek. Böylece yöredeki münbit araziler daha verimli hale gelirken, tarımsal üretim de artacak. Bölgede ki refahın artmasıyla beraber 182 bin kişiye de istihdam alanı sağlanacak" dedi.
Adıyaman'da DSİ tarafından yapılan baraj ve sulama projelerinin hayata geçmesi ile birlikte şehrin modern tarımın en iyi uygulandığı kentler arasına gireceğini vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Yöredeki münbit toprakların suya kavuşması beraberinde istihdamı, kırsal üretimi, verimliği ve üretimi getirecek. Ayrıca, Adıyaman organik tarım üretiminde de önemli bir konuma sahip" değerlendirmesinde bulundu.
(AHM-SD-Y)

05.01.2017 15:21:13 TSI
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