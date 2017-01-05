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Niğde Belediyesporlu futbolcu Adem Alkaşi kez baba oldu



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyespor'un başarılı defans oyuncusu Adem Alkaşi, 2. kez babı oldu.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Niğde Belediyesporun başarılı defans oyuncusu Adem Alkaşi, 2017 sezonunun iki yarı çalışmalarını yaptıkları Antalya'daki kampında mutlu haberi aldı. Mutluluğunu takım arkadaşlarıyla Antalya'daki kampta paylaşan defan oyuncusu Adem Alkaşi'ye Teknik Direktör Eser Kardeşler de çeyrek altın takarak oyuncusu ve eşini tebrik ederek yeni doğan bebeklerine de sağlıklı uzun ömürler diledi.

(MB-YE-SK)



05.01.2017 15:27:42 TSI

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