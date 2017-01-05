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Orman Köylüsüne 85 Milyon Lira Destek

- Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce Muğla ve Aydın illerindeki orman köylüsüne 2016 yılında 85 milyon 300 bin Lira destek sağlandı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2016 yılında silvikültür, ağaçlandırma, üretim faaliyetleri ve Orköy kredi destekleri kapsamında orman köylüsüne 85 milyon 300 bin Lira destek sağlandı.

Aydın ve Muğla illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 12 orman İşletme Müdürlüğünün silvikültür, ağaçlandırma ve üretim çalışmaları kapsamında Orman Köylerine Kalkındırma Kooperatifleri aracılığıyla orman köylüsüne sağladığı destek 80 milyon 100 bin lira olarak kaydedildi. Bu rakama orman köylüsüne Orköy aracılığıyla sağlanan 5 milyon 200 bin liralık kredi desteği eklenince Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce 2016 yılında orman köylüsüne yapılan destek 85 milyon 300 bin lira olarak gerçekleşti.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, orman teşkilatı olarak kırsal kesimle iç içe olan ve orman köylüsüne en büyük desteği sağlayan en köklü devlet kuruluşu olduklarını belirterek, "Orman teşkilatı olarak son yıllarda orman köylüsüyle hasım değil hısım anlayışıyla çalışıyoruz. Ormancılık faaliyetlerimizde büyük oranda iş gücünü orman köylerimizden karşılıyoruz. Bu iş gücü karşılığında Orman Köylerine Kalkındırma Kooperatifleri aracılığıyla orman köylümüze ekonomik katkı sağlıyoruz. Orman köylümüzle beraber çalışmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

(BT-İK)



05.01.2017 15:32:17 TSI

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