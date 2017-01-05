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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Köy muhtarı ilçe merkezinde bıçaklanarak öldürüldü

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:29
Köy muhtarı ilçe merkezinde bıçaklanarak öldürüldü

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Çiçekdağı İlçesi Akbıyıklı Köyü Muhtarı Ramazan Demir, ilçe merkezinde bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre İlçe merkezinde 2 kişi ile tartıştığı bilgisine ulaşılan Muhtar Ramazan Demir, bıçaklandı.
Çevrede bulunanların hastaneye kaldırdığı Ramazan Demir kurtarılamazken polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ön otopsinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilen Demir'in cansız bedeni incelenecek.
İlçe Merkezinde yaşanan olayın ardından polis şüpheli 2 kişi üzerinde inceleme başlattı.
(EÖ-SK)

05.01.2017 15:33:12 TSI
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