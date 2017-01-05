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Adıyaman'da yaban keçisi sayısı arttı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da yapılan yaban keçisi envanter çalışmasında bir önceki yıla göre yaban keçisi sayısı 265 arttı.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 2016 yılı Aralık ayında envanter çalışması yaptı. Adıyaman'da Koru, Hisar-Şengil, Halluf, Zivar, Ulubaba, Olgunlar, Meydan, Akdağ, Çekirge, Şahkolu ve Akçalı sahalarında yaban keçilerinin sayımı yapıldı.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, 2015 yılı envanterinde 2 bin 827 olan yaban keçisi sayısının 2016 yılı envanterinde 3 bin 92 olarak tespit edildiğini kaydetti.

İsmail Kozan, tespit edilen 3 bin 92 yaban keçisinin 809'u erkek, bin 677'si dişi, 606'sı ise yavru olarak sayıldığını ifade etti.

Kozan ayrıca, "Av turizmi kapsamında 2017-2018 av döneminde 26 adet erkek yaban keçisinin avlanılması konusunda Bakanlığa teklifte bulunduk. Yaban keçileri koruma altında olup av turizmi dışında avlanılması yasaktır. 4915 Sayılı Kara Avcılığı kanununa istinaden yaban keçisi avlayanlar hakkında yaklaşık 15 bin TL tazminat ve idari para cezaları uygulanmaktadır. Denetimlerimiz sonucunda avlanmanın önüne geçilmiş ve hayvan sayısında artış yaşanmıştır" dedi.

(AHM)



05.01.2017 15:33:17 TSI

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