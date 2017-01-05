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Cami ışıklandırması göz doldurdu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesi tarafından Sarısu Mahallesindeki Kadışeyh Camisinin çevre düzenlemesinin ardından ışıklandırmaları da tamamlandı. Aydınlatmasıyla dikkat çeken camideki çalışmalar mahalle halkının da takdirini kazandı.

Eğitime, sosyal projelere ve ibadethanelere verdiği destekle taraflı tarafsız her kesimin takdirini toplayan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban Alaşehir ve Alaşehirliler için çalışmalarının hız kesmeden devam ediyor. Daha öncede birçok caminin bakım onarım çalışmalarını yapan Alaşehir Belediyesi halkın takdirini toplamaya devam ediyor.

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban yaptığı açıklamada, "Sarısu Mahallemizdeki, mahalle camisinin çevre düzenlemeleri ve içerisinde bulunan türbesi, mescidi ve şadırvanına kadar her yeri belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı elektrik servisi şefliğince aydınlatmaları yapıldı. Büyükşehir Yasası yürürlüğünden sonra hizmet ağımızı genişleterek hizmet yelpazemiz içine ibadethaneleri ve okulları da aldık." diyerek, eğitime, ibadethanelere ve sosyal projelere desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

(SC-Y)



05.01.2017 15:34:33 TSI

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