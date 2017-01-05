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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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AK Parti Teşkilatından Kızılay'a kan desteği

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:30
AK Parti Teşkilatından Kızılay'a kan desteği
AK Parti Teşkilatından Kızılay'a kan desteği

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - AK Parti Teşkilatı, Kızılayın çağrısından sonra Kızılay Kan toplama merkezine giderek kan verdi.
Kampanyaya İl Teşkilatı üyeleri ile birlikte İl Genel Meclisi Üyeleri, Kadın Kolları, İlçe Başkanlığı, Gençlik Kolları Teşkilatı da destek verdi.
Kızılay'a sadece ihtiyaç zamanlarında değil her zaman destek sunulması gerektiğini söyleyen İl Başkanı Kendirli, "Kan toplama çağrısı üzerine değil her zaman kan vermemizin sağlık açısından önemli olduğunu bilmemiz gerekir. Devletimiz her şeyin üstesinden gelecek güçtedir. Yapılan çağrılara duyarsız kalmamamız gerekir." dedi.
Yapılan açıklamanın ardından katılımcılar kan bağışında bulundu.
(EÖ-SK)

05.01.2017 15:34:37 TSI
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