05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mersin'de dere yatakları denize kadar açılacak

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:31
Mersin'de dere yatakları denize kadar açılacak
Mersin'de dere yatakları denize kadar açılacak

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ilçe belediye başkanları ve kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı bilgilendirme ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda dere yataklarının denize kadar açılması kararı alındı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Kocamaz'ın yanı sıra Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç, Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, firma yetkilileri ve kurumların idari ve teknik kadro yöneticileri katıldı. Toplantıda Promer Planlama tarafından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarına 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili hazırlanan plan taslakları üzerine bir sunum yapıldı. Toplantıda ayrıca yaşanabilecek bir sel felaketi halinde dere akslarının genişletilmesi, kaybolan dere yataklarının tekrar açık dere haline getirilmesi ve düzenlenmesi prensibi kararı alındı. Uzun süredir Mersin halkının beklediği, Toroslar, Yenişehir, Akdeniz ve Mezitli ilçelerinin 2035 yılına kadar olan projeksiyonunu, bölgesel nüfus yoğunluk kararlarını, ana ulaşım kararlarını, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme, yön büyüklükleri ve nüfusa hizmet edecek kentsel donatı kararlarını kapsayan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili 2 gün boyunca Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda ilçe belediye başkanları ile plan taslakları detaylı incelenip, görüş alışverişinde bulunuldu.
Bu plan kapsamında Mersin'in gelecekteki perspektifi şekillendirilmeye çalışılırken aynı zamanda sel ve deprem gibi doğa olaylarının afete dönüşmemesi için dere yataklarının açık hale getirilmesi ve çevrelerinin yapılaşmaya konu olmayacak açık koridorlar olarak planlanması konusunda yapılacak hazırlıklarla ilgili daha radikal kararlar alınması konusunda görüş alışverişi ve değerlendirme yapıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Ekim 2016 tarihinde yapılan ve Mersin'in idari sınırları kapsamında Mersin ilinin alt ölçekli planlarını koordine edecek, arazi kullanım kararlarını bir stratejik yaklaşım içinde kurgulayacak, Mersin'in küresel, ülkesel ve bölgesel düzeyde potansiyellerini geliştirerek geleceğe taşıyacak, doğal ve kültürel değerlerini sürdürülebilir araçlar ve yöntemlerle koruyup geliştirecek, kontrolsüz göç ve hızlı kentleşme problemlerinin yarattığı ekonomik sorunlara çözüm getirecek, doğal varlıklar ve yenilenebilir enerji konularında sürdürülebilir bir ekolojik yaklaşım benimseyecek şekilde kentsel gelişmenin yönlendirilmesi konularını kapsayan 1/100 bin ölçekli Mersin İl Çevre Düzeni Planı içerisinde yer alan dere akslarının genişletilmesi ve açık hale getirilmesi kararı oy birliği ile kabul edilmişti.
1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile yerleşik alanlar etrafında bulunan dere akslarının genişletilip denize kadar açılması planlanıyor. Bu plan ile dere aksları sorunu çözülüp, olası sel durumunda taşkınların önlenmesi sağlanacak.1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı, ilçe belediye başkanlarının öneri ve görüşleri alındıktan sonra Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayına sunulacak.
(KRY-Y)

05.01.2017 15:35:18 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
Mersin'de cirit gösterisi nefes kesti
YEREL

MERSİN'DE CİRİT GÖSTERİSİ NEFES KESTİ
Kurtuluş Koşusu'nda derece yapan öğrenciler ödüllerini aldı
YEREL

KURTULUŞ KOŞUSU'NDA DERECE YAPAN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI
Mersin'in 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Özel harekat polisi olabilmek için ter döküyorlar
YEREL

ÖZEL HAREKAT POLİSİ OLABİLMEK İÇİN TER DÖKÜYORLAR
Vali Çakacak, sel suları altında kalan tarım arazilerini inceledi
YEREL

VALİ ÇAKACAK, SEL SULARI ALTINDA KALAN TARIM ARAZİLERİNİ İNCELEDİ
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
YEREL

BASKETBOL: FIBA KADINLAR AVRUPA LİGİ
Mersin'de &quot;yaralar&quot; sarılmaya çalışıyor
YEREL

MERSİN'DE "YARALAR" SARILMAYA ÇALIŞIYOR
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL

Toroslar Belediye Meclisi, okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne arsa tahsis etti
YEREL

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ, OKUL YAPIMI İÇİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE ARSA TAHSİS ETTİ
Tarsus Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını yaptı
YEREL

TARSUS BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILININ İLK TOPLANTISINI YAPTI
Erdemli Belediyesi'nden engelli vatandaşa yol
YEREL

ERDEMLİ BELEDİYESİ'NDEN ENGELLİ VATANDAŞA YOL
Mezitli Kadın Üretici Pazarı'nda istiridye mantarı şöleni
YEREL

MEZİTLİ KADIN ÜRETİCİ PAZARI'NDA İSTİRİDYE MANTARI ŞÖLENİ
Evi göçen aileye belediye sahip çıktı
YEREL

EVİ GÖÇEN AİLEYE BELEDİYE SAHİP ÇIKTI
Aşut: &quot;Şer cephesinin amacı umutlarımızı yok etmektir&quot;
YEREL

AŞUT: "ŞER CEPHESİNİN AMACI UMUTLARIMIZI YOK ETMEKTİR"
Kurtuluş Kupası'nın sahibi Büyükşehir Belediyesi oldu
YEREL

KURTULUŞ KUPASI'NIN SAHİBİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLDU
Mersin'de hırsızlık operasyonu
YEREL

MERSİN'DE HIRSIZLIK OPERASYONU
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ