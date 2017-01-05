05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"ATT'lerle Yeni Doğanda Resüsitasyon" semineri

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:32
"ATT'lerle Yeni Doğanda Resüsitasyon" semineri
"ATT'lerle Yeni Doğanda Resüsitasyon" semineri
- Doç. Dr. Yetim: "Sizler yaşamın anahtarlarısınız"

(Fotoğraflı)

Buğra Güney
HATAY (İHA) - Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından "ATT'lerle Yeni Doğanda Resüsitasyon" semineri verildi.
MKÜ Rektörlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Doç. Dr. Tülin Durgun Yetim, Paramedik ve Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) ölümle yaşam arasındaki ince çizgide yaşama elini uzatan sarı melekler olarak gördüklerini söyledi. Doç. Dr. Yetim, "Ülkemiz zorlu bir süreçten geçmekte. Bir yandan etrafımızı saran ateş, diğer yandan terörizm bu vesile ile sağlık çalışanlarına büyük görevler düşmekte. Çok zorlu süreçlerden geçtiğimizin farkındayız. Sizler bu sağlık zincirinin temel taşlarısınız. Enfeksiyon riski ile karşı karşıyasınız, travma riskine karşı karşıyasınız, darp riski ile karşı karşıyasınız. Ama ben biliyorum ki, sizlere o kadar çok güveniyorum ki ve izliyorum izlediğim kadarıyla da sağlık çalışanları kesinlikle fragman değil paramedikler, ATT'ler bu sağlık sektörünün baş aktörüdür. ATT, Parametrik olarak özellikle de sağlık çalışanları olarak sosyokültürel seviyesinin ne olduğunu bilmediğimiz bir çok insanla karşı karşıya kalmaktayız. Özelikle giyim, kıyafet konularında dikkatli olmanızı, temiz görünmesini, düzgün konuşmanızı, inanlarla diyaloglarınızı çok iyi şekilde geliştirmenizi istiyoruz. Özellikle sizlerin çok iyi bir psikiyatrist olmanızı bekliyoruz. Hasta geldiği zaman veya hastaya gittiğiniz zaman sizler, ilk aşamada koordinasyonu çok iyi yapabilmeli, oradaki hasta ve hasta yakınlarını çok iyi sakinleştirebilmelisiniz. Bağıra çağıra konuşmalarınız orada bekleyen insanları veya yardım bekleyen insanları çok tedirgin edecektir. Özellikle konuşmanıza ve davranışlarınıza çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Sizleri ne olarak görüyorum biliyor musunuz, sizler ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide yaşama elini uzatan sarı meleklersiniz. Sizler yaşamın anahtarlarısınız" dedi.
Acil Tıp Teknisyenleri Akdeniz Bölge Koordinatörü Abdullah Baltacı ise derneklerinin 2006 yılında kurulduğunu beliterek, "Acil Tıp Teknisyenleri Derneği 2006 yılında hayat kurtarmak ekip işidir sloganıyla kurulmuş bir dernektir. 2006 yılından bu yana yurt içinde çeşitli paneller, seminerler, sempozyumlar, sosyal aktiviteler ve bir çok organizasyonlar düzenlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi.
(BGY-Y)

05.01.2017 15:34:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Halep'ten tahliye edilenlere yardım
YEREL

HALEP'TEN TAHLİYE EDİLENLERE YARDIM

Lora Turan son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

LORA TURAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI
Çatıyı onarırken düşen okul müdürünün vefatı
YEREL

ÇATIYI ONARIRKEN DÜŞEN OKUL MÜDÜRÜNÜN VEFATI
Suriyeli bin çocuğa kıyafet ve ayakkabı yardımı
YEREL

SURİYELİ BİN ÇOCUĞA KIYAFET VE AYAKKABI YARDIMI
Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçük Elvin'den Haleplilere yardım
YEREL

KÜÇÜK ELVİN'DEN HALEPLİLERE YARDIM

Halep'ten sivillerin tahliyesi
YEREL

HALEP'TEN SİVİLLERİN TAHLİYESİ

Kaçakları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 25 yaralı
YEREL

KAÇAKLARI TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 25 YARALI
Hatay'da otomobilin üniversite öğrencilerine çarpması
YEREL

HATAY'DA OTOMOBİLİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÇARPMASI
Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI

Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak
YEREL

HATAY'IN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK
Dörtyol'da &quot;Sendikal Temsil ve Algı Yönetimi&quot; eğitimi
YEREL

DÖRTYOL'DA "SENDİKAL TEMSİL VE ALGI YÖNETİMİ" EĞİTİMİ
Hatay'da &quot;özel güvenlik bölgesi&quot; uygulaması
YEREL

HATAY'DA "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" UYGULAMASI

Halep'ten sivillerin tahliyesi
YEREL

HALEP'TEN SİVİLLERİN TAHLİYESİ