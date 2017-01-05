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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, 2016 yılını değerlendirdi

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:32
Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, 2016 yılını değerlendirdi
Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, 2016 yılını değerlendirdi

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, dernek olarak 2016 yılında yaptıkları faaliyetleri değerlendirdi.
Çelik, yeni yılda da dil, din, ırk, mezhep ve sosyal konum ayırt etmeksizin, engelli ve ailelerine yönelik hak arama, eğitim ve sosyal destek konusunda uygulanılan çalışma programlarına devam edeceklerini söyledi. Başkan Çelik açıklamasında, "Derneğimizin öncülüğünde Bozüyük Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ilçemizdeki lise mezunu engelli 50 civarı vatandaşlarımıza yönelik 2016 yılı EKPSS sınavı hazırlık kursu düzenlenmiştir. Yine Bozüyük Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle dernek etkinlik salonunda okur-yazar olmayan 8 kursiyer üyemize yönelik okur-yazar kursu ve karakalem resim kursu açılmıştır. Derneğimiz ve ilçe müftülüğü işbirliğiyle dernek etkinlik salonunda engelli ve ailelerine yönelik Kuran kursları açılmıştır. Bilecik-Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneğimiz, Bilecik İş-Kur İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü ve Bilecik Milli Eğitim İl Müdürlüğü dörtlü protokol işbirliği ve Bozüyük Belediyesi ulaşım desteğiyle kursiyerlere işkur tarafından sağlık sigortası ve günlük 20 TL cep harçlığı verilerek, kurs bitiminde istihdama yönelik iş kur sertifikalı engelli ve hasta bakım kursu dernek etkinlik salonunda açılmıştır. Derneğimiz, Bozüyük Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle 2016 yılında 4'üncüsünü düzenlediği engelinden dolayı askerlik yapamamış vatandaşlara yönelik 10-16 Mayıs Engelliler haftasında dernek çalışması gereği 1 günlük Temsili Askerlik Uygulaması öncesi Bozüyük Belediyesi desteği ile 200 kişilik yemekli kına gecesidüzenlenerek, Bilecik 2. Jandarma Tugay Komutanlığında 1 günlük temsili askerlik törenine katılım sağlanmıştır" dedi.
Başka birçok faaliyet yaptıklarından da bahseden Çelik, "Dernek yönetim kurulumuz olarak yeni dönemde de dil, din, ırk, mezhep ve sosyal konum ayırt etmeksizin, engelli ve ailelerine yönelik hak arama, eğitim ve sosyal destek konusunda uyguladığı çalışma programlarına devam edecektir. 2017 yılının insanlığa hayırlara vesile olmasını temenni ederiz" ifadelerini kullandı.
(İC-KÇ)

05.01.2017 15:36:17 TSI
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