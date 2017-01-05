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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Öğrencilerden Halep'e yardım

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:32
Öğrencilerden Halep'e yardım
Öğrencilerden Halep'e yardım

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım - Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrencileri, Halep için topladıkları 250 koli kuru gıda ve giyim malzemesi, Kızılay'a teslim etti.
Türk Kızılayı ve Kredi Yurtlar Kurumu arasında imzalanan yardım protokolü çerçevesinde Batman Kredi Yurtlar Kurumu öğrencilerinin toplamış olduğu 250 koli yardım, Halep'e gönderilmesi üzerine Kızılay Batman Şube Başkanlığına teslim edildi. Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Şafi Özperk, yardımların yaklaşık 230 tanesinin kuru gıda olduğunu belirterek, kolilerin her birinin bir aileye bir ay yetecek şekilde hazırlandığını kaydetti. Diğer kolilerin ise giyim malzemeleri olduğunu dile getiren Özperk, "Topladığımız bu yardımları Kızılay Şube Başkanlığına teslim edeceğiz. Kızılay'da kendi çabası bu yardımları en kısa zamanda muhtaçlara, mağdurlara, zorla ülkesinden şehrinden terk edilen insanlara ulaştıracak" dedi.
(MŞY-MP-Y)

05.01.2017 15:36:36 TSI
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