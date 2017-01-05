YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrencilerden Halep'e yardım

Öğrencilerden Halep'e yardım



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım - Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrencileri, Halep için topladıkları 250 koli kuru gıda ve giyim malzemesi, Kızılay'a teslim etti.

Türk Kızılayı ve Kredi Yurtlar Kurumu arasında imzalanan yardım protokolü çerçevesinde Batman Kredi Yurtlar Kurumu öğrencilerinin toplamış olduğu 250 koli yardım, Halep'e gönderilmesi üzerine Kızılay Batman Şube Başkanlığına teslim edildi. Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Şafi Özperk, yardımların yaklaşık 230 tanesinin kuru gıda olduğunu belirterek, kolilerin her birinin bir aileye bir ay yetecek şekilde hazırlandığını kaydetti. Diğer kolilerin ise giyim malzemeleri olduğunu dile getiren Özperk, "Topladığımız bu yardımları Kızılay Şube Başkanlığına teslim edeceğiz. Kızılay'da kendi çabası bu yardımları en kısa zamanda muhtaçlara, mağdurlara, zorla ülkesinden şehrinden terk edilen insanlara ulaştıracak" dedi.

(MŞY-MP-Y)



05.01.2017 15:36:36 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER