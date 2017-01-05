05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Teos Yazar Evi, etkinliklerine başlıyor

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:34
Teos Yazar Evi, etkinliklerine başlıyor
Teos Yazar Evi, etkinliklerine başlıyor

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Teos Yazar Evi Kültür Sanat Edebiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, "Bir başka türlüsü mümkün" fikri ve duygusuyla bu ay itibariyle çalışmalarına başlıyor.

Seferihisar Belediyesi'nin yer tahsisini yaptığı, 19 Mayıs Üniversitesi tarafından yapımı tamamlanan ve ardından protokolle Seferihisar Belediyesi'ne devredilen Teos Yazar Evi Kültür Sanat Edebiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, bu ay itibariyle Simge Kültür Sanat Derneği'nin organizasyonlarına ev sahipliği yapacak.

7 Ocak'ta çalıştay
Simge Kültür Sanat Derneği adına İzmirli yazarlar Asuman Susam ve Melih Ergen'in üstlendiği faaliyetler 7 Ocak Cumartesi günü yapılacak çalıştayla başlayacak. Teos Yazar Evi Kültür Sanat Edebiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin çalıştay sonrasındaki ilk konukları, 14 Ocak Cumartesi günü "Dinleme Sanatı" atölyesi için Amerika'dan gelen üç müzisyen olacak. Gitarda Timuçin Şahin, Kontrabasta Joris Teepe, Davulda Owen Hart Jr. sesten müziğe dinlemenin kültür ve bellekle yoğrulmuş aktif bir eylem olduğunu hem teorik olarak hem doğaçlamalarıyla anlatacak. Atölye neyi, neden ve nasıl dinlediğimizi yeni sesler ve müzikal yaklaşımlara gösterdiğimiz reaksiyonlarla, aşina olup kendimizi güvende hissettiğimiz müziklerle olan ilişkilerimizi karşılaştırarak deneyimlemeyi amaçlıyor.
(CA)

05.01.2017 15:37:35 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

TED İzmir Kolejinden Bursa'ya tarihi gezi
YEREL

TED İZMİR KOLEJİNDEN BURSA'YA TARİHİ GEZİ
AK Parti'de üç ilçenin yönetimi belli oldu
YEREL

AK PARTİ'DE ÜÇ İLÇENİN YÖNETİMİ BELLİ OLDU
15 Temmuz kahramanları Torbalı'da o geceyi anlattı
YEREL

15 TEMMUZ KAHRAMANLARI TORBALI'DA O GECEYİ ANLATTI
Foça Kaymakamı Ali Çetin göreve başladı
YEREL

FOÇA KAYMAKAMI ALİ ÇETİN GÖREVE BAŞLADI
İzmir ve Menemen'de 'emlakçılara eğitim' girişimi
YEREL

İZMİR VE MENEMEN'DE 'EMLAKÇILARA EĞİTİM' GİRİŞİMİ
İzmir AK Parti'den 30 ilçeye 'etkili muhalefet' talimatı
YEREL

İZMİR AK PARTİ'DEN 30 İLÇEYE 'ETKİLİ MUHALEFET' TALİMATI
Bakan Kılıç'tan Torbalı'daki Metin Oktay Tesislerine destek
YEREL

BAKAN KILIÇ'TAN TORBALI'DAKİ METİN OKTAY TESİSLERİNE DESTEK
Şairler Karşıyaka'da 'Attila İlhan' anısına yarışıyor
YEREL

ŞAİRLER KARŞIYAKA'DA 'ATTİLA İLHAN' ANISINA YARIŞIYOR
Hayallerindeki Çeşme'nin maketini yaptılar
YEREL

HAYALLERİNDEKİ ÇEŞME'NİN MAKETİNİ YAPTILAR
&quot;Mülteci Hayatlar&quot; Buca'da
YEREL

"MÜLTECİ HAYATLAR" BUCA'DA
En hayırlı sergi Bergama'da
YEREL

EN HAYIRLI SERGİ BERGAMA'DA
Finale bir kala yenildiler
YEREL

FİNALE BİR KALA YENİLDİLER
Çeşme'nin emniyet raporu
YEREL

ÇEŞME'NİN EMNİYET RAPORU
&quot;İzmir sana kanım feda&quot;
YEREL

"İZMİR SANA KANIM FEDA"
Geleceğe bir kültürel miras daha
YEREL

GELECEĞE BİR KÜLTÜREL MİRAS DAHA
Şehidin ismi Bornova'da yaşayacak
YEREL

ŞEHİDİN İSMİ BORNOVA'DA YAŞAYACAK
Aliağa'da açılan şirket sayısı yüzde 11,5 arttı
YEREL

ALİAĞA'DA AÇILAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 11,5 ARTTI
Kadın hakları konseptli ilk sanat akademisi kuruldu
YEREL

KADIN HAKLARI KONSEPTLİ İLK SANAT AKADEMİSİ KURULDU
Urla'da mülki idare amirleri 2016'yı değerlendirdi
YEREL

URLA'DA MÜLKİ İDARE AMİRLERİ 2016'YI DEĞERLENDİRDİ
Bayraklı'da 18 bin kişiye ücretsiz diş tedavisi
YEREL

BAYRAKLI'DA 18 BİN KİŞİYE ÜCRETSİZ DİŞ TEDAVİSİ
Küçük yüreklerden büyük fedakarlık
YEREL

KÜÇÜK YÜREKLERDEN BÜYÜK FEDAKARLIK
23 ton atık geri kazanıldı
YEREL

23 TON ATIK GERİ KAZANILDI