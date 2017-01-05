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Teos Yazar Evi, etkinliklerine başlıyor



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Teos Yazar Evi Kültür Sanat Edebiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, "Bir başka türlüsü mümkün" fikri ve duygusuyla bu ay itibariyle çalışmalarına başlıyor.



Seferihisar Belediyesi'nin yer tahsisini yaptığı, 19 Mayıs Üniversitesi tarafından yapımı tamamlanan ve ardından protokolle Seferihisar Belediyesi'ne devredilen Teos Yazar Evi Kültür Sanat Edebiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, bu ay itibariyle Simge Kültür Sanat Derneği'nin organizasyonlarına ev sahipliği yapacak.



7 Ocak'ta çalıştay

Simge Kültür Sanat Derneği adına İzmirli yazarlar Asuman Susam ve Melih Ergen'in üstlendiği faaliyetler 7 Ocak Cumartesi günü yapılacak çalıştayla başlayacak. Teos Yazar Evi Kültür Sanat Edebiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin çalıştay sonrasındaki ilk konukları, 14 Ocak Cumartesi günü "Dinleme Sanatı" atölyesi için Amerika'dan gelen üç müzisyen olacak. Gitarda Timuçin Şahin, Kontrabasta Joris Teepe, Davulda Owen Hart Jr. sesten müziğe dinlemenin kültür ve bellekle yoğrulmuş aktif bir eylem olduğunu hem teorik olarak hem doğaçlamalarıyla anlatacak. Atölye neyi, neden ve nasıl dinlediğimizi yeni sesler ve müzikal yaklaşımlara gösterdiğimiz reaksiyonlarla, aşina olup kendimizi güvende hissettiğimiz müziklerle olan ilişkilerimizi karşılaştırarak deneyimlemeyi amaçlıyor.

(CA)



05.01.2017 15:37:35 TSI

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