05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İl genel meclisinden 3 madde kabul edildi

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:35
İl genel meclisinden 3 madde kabul edildi
İl genel meclisinden 3 madde kabul edildi

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde İl Genel Meclisi 2017 yılının dördüncü birleşiminde 3 madde kabul edildi, 1 madde ise Plan ve Bütçe komisyonuna sevk edildi..
İl Özel İdaresi İl Genel Meclis binası toplantı salonunda Bülent Küçüktuna'nın başkanlığında yapılan toplantı yoklama ve açılışın ardından başladı.
Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunup kabule edilmesinin ardından gündemin birinci maddesi olan İl Özel İdaresi Makine parkında bulunan makine ve ekipmanların İl Özel İdaresinin asli görevlerini aksatmamak kaydı ile boş zamanlarda değerlendirilmesi için 2017 yılında uygulanacak Makine Ekipman Kiralama Bedellerinin belirlenmesi yapılan oylama ile Plan ve Bütçe komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.
Diğer 3 madde ise yapılan oylamanın ardından kabul edildi.
Toplantı gelecek birleşim gün ve saati belirledikten sona erdi.
(MB-YE-SK)

05.01.2017 15:35:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kore gazisi toprağa verildi
YEREL

KORE GAZİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
Niğde Belediyesporlu futbolcu Adem Alkaşi kez baba oldu
YEREL

NİĞDE BELEDİYESPORLU FUTBOLCU ADEM ALKAŞİ KEZ BABA OLDU
Minik öğrencilere florürlü vernik uygulaması yapıldı
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERE FLORÜRLÜ VERNİK UYGULAMASI YAPILDI
Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar:
YEREL

NİĞDE ZİRAAT ODASI BAŞKANI VELİ KENAR:
Yaban hayatı yemleniyor
YEREL

YABAN HAYATI YEMLENİYOR
Vali Peynircioğlu Ulukışla'da incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ PEYNİRCİOĞLU ULUKIŞLA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Karla mücadele aralıksız sürüyor
YEREL

KARLA MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR
İletişim Fakültesinin tenis turnuvasında kupa sahibini buldu
YEREL

İLETİŞİM FAKÜLTESİNİN TENİS TURNUVASINDA KUPA SAHİBİNİ BULDU
lukışla'da elektrik sorunu çözüldü
YEREL

LUKIŞLA'DA ELEKTRİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Niğde'de gözaltına alınan 11 infaz koruma memuru serbest bırakıldı
YEREL

NİĞDE'DE GÖZALTINA ALINAN 11 İNFAZ KORUMA MEMURU SERBEST BIRAKILDI