YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İl genel meclisinden 3 madde kabul edildi

İl genel meclisinden 3 madde kabul edildi



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde İl Genel Meclisi 2017 yılının dördüncü birleşiminde 3 madde kabul edildi, 1 madde ise Plan ve Bütçe komisyonuna sevk edildi..

İl Özel İdaresi İl Genel Meclis binası toplantı salonunda Bülent Küçüktuna'nın başkanlığında yapılan toplantı yoklama ve açılışın ardından başladı.

Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunup kabule edilmesinin ardından gündemin birinci maddesi olan İl Özel İdaresi Makine parkında bulunan makine ve ekipmanların İl Özel İdaresinin asli görevlerini aksatmamak kaydı ile boş zamanlarda değerlendirilmesi için 2017 yılında uygulanacak Makine Ekipman Kiralama Bedellerinin belirlenmesi yapılan oylama ile Plan ve Bütçe komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

Diğer 3 madde ise yapılan oylamanın ardından kabul edildi.

Toplantı gelecek birleşim gün ve saati belirledikten sona erdi.

(MB-YE-SK)



05.01.2017 15:35:11 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER