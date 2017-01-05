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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Mezarlıklardaki sorunlar yerinde tespit ediliyor

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:36
Mezarlıklardaki sorunlar yerinde tespit ediliyor
Mezarlıklardaki sorunlar yerinde tespit ediliyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, il genelindeki mezarlıklarda sorunları gidermek için başlattığı çalışmalara hız verdi. Bu kapsamda Daire Başkanı Serpil Çakır, Akhisar ilçesini ziyaret ederek, ilçe mezarlığı ve şehitliğinde incelemelerde bulundu, eksikliklerin tespitini yaptı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya ile birlikte Akhisar ilçesini ziyaret ederek, ilçe mezarlığı ve şehitliğinde incelemelerde bulundu. Çakır ve Kaya, ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri'yi Büyükşehir Belediyesi Akhisar Hizmet Binası'nda ziyaret etti. Ensivri ile ilçe genelindeki mezarlıkların durumu, eksiklikleri ve ihtiyaçlar noktasında görüş alışverişinde bulunan Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, mezarlıkların tüm koşullarının iyileştirilmesine hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi.
Hizmet binasındaki toplantının ardından sahada da incelemelerde bulunan Çakır, Akhisar İlçe Mezarlığı'nda mezarlık birim sorumluları ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Akhisar Mezarlık Sorumlusu Tolga Kayalıgil'den mezarlığın durumu, kapasitesi, eksiklik ve ihtiyaçları gibi konularda bilgi alan Çakır, şehitlik kısmında da incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla tüm ilçeleri tek tek gezip, mezarlıklarda inceleme bulunduklarını ve sorunları yerinde tespit ettiklerini belirten Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, mezarlıkların tespit edilen sorunlarının kısa sürede giderildiğini söyledi.
(SC-Y)

05.01.2017 15:37:45 TSI
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