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Taşköprü'de tescilli binalar ayağa kalkacak



(Fotoğraflı)



Akif Doğan

KASTAMONU (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, ekibiyle birlikte Taşköprü ilçesine gelerek incelemelerde bulundu.

İlk olarak Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt tescilli binalar ve çalışmalar hakkında Başkan Arslan'dan detaylı bilgiler aldı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın daveti üzerine Taşköprü'ye gelen Kurt ve ekibi, Taşköprü'de 117 adet tescilli binanın bulunduğu cadde ve sokaklar ile Kentsel Sit Alanı, Pompeiopolis Antik Kenti ve yapımı tamamlanmak üzere olan Kent Tarihi Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

İncelemeler sonucu Bakanlık destekli yapımı tamamlanmak üzere olan Kent Müzesi'ni oldukça beğendiğini ve örnek bir müze olacağına dikkat çeken Genel Müdür Yalçın Kurt, Taşköprü'nün tescilli binalar açısından çok zengin bir dokuya sahip olmasının kendisini sevindirdiğini ve bu binaların sokak sağlıklaştırması ve onarım yardımları ile ayağa kalkıp turizme kazandırılması için bakanlık olarak gerekli proje ve uygulama desteği yapacaklarının sözünü verdi.

Tarihi köprüden yürüyerek geçtiğini ve ilçenin girişinden itibaren tarihi binalardan etkilendiğini söyleyen Genel Müdür Kurt, Taşköprü'nün bölge ve ülke genelinde kültürel değerlerin ayağa kalkması konusunda hak ettiği noktaya kısa sürede gelmesi için ellerinden ne gelen desteği vereceklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise, bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretlerinden dolayı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt'a ahşap oyma sanatıyla yapılan bir tablo ile sarımsak plaketi takdim etti.

Genel Müdür Kurt'a Taşköprü ziyareti sırasında Genel Müdür Yardımcısı Melik Ayaz, Uygulamalar Daire Başkanı Yakup Harmanda ve Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ahmet İmamoğlu eşlik etti.

(Vİ-RFK-Y)



05.01.2017 15:39:26 TSI

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