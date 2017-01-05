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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Lora Turan son yolculuğuna uğurlandı

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:37
Lora Turan son yolculuğuna uğurlandı
Lora Turan son yolculuğuna uğurlandı

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - Hatay Devleti'nin 40 milletvekilinden biri olan Kamil Zirek'in kızı Lora Turan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Turan'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Aynı zamanda CHP Hatay Milletvekili Aday Adaylarından, CHP İskenderun Belediyesi geçmiş dönem Meclis Üyesi ve Arsuz Belediyesi Genel Koordinatörü Kamil Turan ve Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Op. Dr. Şükrü Turan'ın da anneleri Lora Turan, uzun süredir mücadele ettiği hastalığına yenik düşerek hayata veda etti.
Lora Turan'ın cenaze töreni İskenderun Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi'nde Abuna Dimitri Yıldırım tarafından düzenlenen ayinle sevenlerinin gözyaşları arasında Karaağaç Asri Mezarlıktaki aile kabristanında defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.
(MSM-Y)

05.01.2017 15:41:43 TSI
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