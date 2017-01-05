Öğrencilerden polise ziyaret
(Fotoğraflı)
Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'in Baykan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, polise moral ziyaretinde bulunarak çiçek verdi.
Öğrenciler, son dönemde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırıları sonrası, polise moral vermek için ziyaret ettiklerini söyledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren polis ekipleri, öğrencilere teşekkür etti. Öğrencilerden Sevginur Erol ise polis abilerine yazmış olduğu mektubu okumasıyla ziyaret sona erdi.
(MND-MP-Y)
05.01.2017 15:44:20 TSI
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