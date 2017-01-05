YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Polis tedbiri elden bırakmıyor

Polis tedbiri elden bırakmıyor



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, KOM ve TEM Şubesi ekipleri, tedbirlerini ve uygulamalarını arttırdılar. Polisler, kent merkezinde yabancı uyruklu şahıslarla, şüpheli gördükleri şahıslar üzerinde uygulama yaptı.

İstanbul'da yılbaşı gecesi terör olayının ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şok uygulamalarla şehir merkezinde düzen ve asayişi korumak adına denetimlere başladı. Düzce merkezinde bulunan Cedidiye Cami, Büyük Cami, Spor Sokak, Gaziantep Caddesi ve alışveriş mekanı gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan polis ekipleri, yaklaşık 2 saat boyunca denetimlerini sürdürdüler. Özellikle yabancı uyruklu şahıslar ve şüpheli kişiler üzerinde yoğunlaşan uygulama kapsamında 123 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Sorgulamalarda herhangi bir suç yada suç unsuruna rastlanmadı.

(AY)



05.01.2017 15:49:08 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER