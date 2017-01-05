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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Salihlili muhtarları dinlediler

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:48
Salihlili muhtarları dinlediler

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı personelleri, Salihli ilçesinde muhtar ziyaretleri gerçekleştirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı personelleri ve Salihli Koordinasyon İşleri Müdürü Ali Rıza Ünveren, mahalleleri ziyaret etti. Ekipler, Başlıoğlu Mahalle Muhtarı Tuncay Biçer, Çaypınar Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, Gökköy Mahalle Muhtarı Arif Şenkal, Yeşilova Mahalle Muhtarı Emir Satmaz ile birlikte mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ tarafından hayata geçirilen projeleri inceledi.
Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan, "Başkanımız Cengiz Ergün'ün belediyecilik vizyonu ile şehrimizin dört bir yanında yıllardır beklenen hizmetler gerçeğe dönüştü. Bu hizmetler, artarak devam edecek. Kültür-sanat, altyapı, üstyapı, sportif tesisleşme, engelliler yönelik hizmetler, hayvan dostlarımız için yapılan barınaklar gibi daha saymakla bitiremeyeceğimiz çalışmalar halkımızın hizmetinde. İnşallah 2017 yılında da şehrimize değer katacak projeleri Büyükşehir Belediyesi hayata geçirecek." diye konuştu.
(SC-Y)

05.01.2017 15:49:45 TSI
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