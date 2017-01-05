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Veremsiz bir Türkiye için eğitim veriyorlar



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Veremsiz Bir Türkiye" adlı seminer düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Veremsiz Bir Türkiye' adlı seminer düzenlendi. Seminerin konuşmacılığını Celal Bayar Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuğba Göktalay yaptı. Atatürk Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde verem(tüberküloz) hastalığının oluşma süreçleri anlatılırken, bu hastalıkla mücadele yöntemlerine de değinildi. Verem(Tüberküloz) hastalığından korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Yrd. Doç. Dr. Tuğba Göktalay, "Verem dünyada ve ülkemizde yaygınlığı azalsa da önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tedavi edilebilir ve ortadan kaldırabilir bir hastalık olan veremle savaş uzun süreli bir mücadeledir. Tedavi ile hastalarda büyük ölçüde şifa sağlanabilir" diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Tuğba Göktalay seminerin sonunda katılımcıların sorularını da yanıtladı.

(SC-Y)



05.01.2017 15:54:40 TSI

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