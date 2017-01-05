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İşçilerden Halep'e yardım eli



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Yurdun dört bir yanından Halep'e yardım eli uzanmaya devam ederken son olarak organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada çalışanlar kendi aralarında yardım kampanyası başlattı.

Halep'te yaşanan insanlık dramına Türkiye'nin dört bir yanında yardım eli uzanırken son olarak Beyköy organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrika işçileri kendi mesai arkadaşları arasında Halep için yardım kampanyası başlattı. Fabrika çalışanları ''Bu insanlık dramına bizlerde kayıtsız kalmadık, Dil Din ayrımı yapmaksızın hiçbir insanın ölmesini istemiyoruz. Orada yada Dünyanın herhangi bir bölgesinde insanlığa olan zulmü tasvip etmiyoruz'' dediler.

Fabrika çalışanları temsilcisi Fatih Ülker toplanan yardımların önümüzdeki günlerde makbuz karşılığında Türk Kızılayı'na teslim edileceğini belirterek Halep'te ve dünyada insanlık ölmesin mesajı verdi.

(AY)



05.01.2017 15:56:57 TSI

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