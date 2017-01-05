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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Kuşlara soğuk havada sıcak yuva

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:57
Kuşlara soğuk havada sıcak yuva
Kuşlara soğuk havada sıcak yuva

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi, kuşların soğuk hava koşullarından etkilenmemeleri için yeni kuş evleri yaptı. Kentin farklı mahallerinde bulunan kuş evlerinin sayısı 170'e çıktı.
Nilüfer Belediyesi, doğada yaşayan canlıların soğuk kış günlerinde hayati tehlike yaşamamaları için çeşitli projeler üretiyor. Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, doğada yaşayan canlıların elverişsiz hava koşullarından etkilenmemesi için beslenme odaklarına düzenli aralıklarla mama bırakırken, sıcak bir ortam sağlamak için de çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Nilüfer'deki kuş evlerinin sayısı artırıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer'in farklı mahallelerinde bulunan kuş evlerine 80 adet daha ekleyerek kentteki kuş evleri sayısını 170'e çıkardı.
Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker, "Yaşam hakkına saygı ilkesiyle çıktığımız yolda, hayvan hakları ve sağlığına yönelik son derece hassas çalışmalar yürütüyoruz. Zorlu iklim şartları karşısında sokaklarda yaşayan can dostlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için tasarladığımız kedi evleri, kuş evleri ve beslenme odaklarını uygun alanlara yerleştirmeye devam ediyoruz. Kış aylarında doğada yaşam mücadelesi veren kuşlar için korunaklı yuvalar yaparak onların kış şartlarından daha az etkilenmesini umuyoruz. Doğal yaşamı korumak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu projemiz ekolojik dengenin korunması adına önemli bir adım olarak görülebilir. Bu dengenin bozulması halinde alternatif hastalıklar ve ciddi problemlerle karşı karşıya kalırız. Bu dünyayı birlikte paylaştığımız kedi, köpek, kuş ve diğer canlıların yaşam koşullarını kolaylaştıracak projelerimiz devam edecektir. Kuşlar için korunaklı yuvalar yaparak hem onlara daha iyi şartlarda bir yaşam sunuyoruz, hem de vatandaşlarımızın ağaçlık alanlarda kuş sesleriyle buluştuğu, doğal bir ortamda dinlenebildikleri, keyifli bir ortam sağlamış olmayı umut ediyoruz" diye konuştu.
(AÇ)

05.01.2017 16:02:16 TSI
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