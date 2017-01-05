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Muş'ta asayiş uygulaması



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından 31 Aralık ile 02 Ocak tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamalarında 3 bin 533 şahıs ve 9 bin 177 aracın kontrol edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 31 Aralık 2016 ile 02 Ocak 2017 tarihleri arasında vatandaşların yılbaşı günü ve gecesini huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için il merkezi ve ilçelerde alınan ek tedbir kapsamında, il genelinde toplam 19 noktada uygulama yapıldığı ayrıca ek yaya devriyeleri görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, 3 bin 533 şahıs, 9 bin 177 araç kontrol edilmiş, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalanmış, bir kişinin üzerinde de 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Kontroller sırasında trafik yönünden kusuru tespit edilen 11 sürücüye 7 bin 194 TL para cezası uygulanmış 2 araç trafikten men edilmiştir" denildi.

(NA-ŞAK-Y)



05.01.2017 16:05:20 TSI

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