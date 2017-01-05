05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Şirin misafirlerini ağırladı

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:04
Başkan Şirin misafirlerini ağırladı
Başkan Şirin misafirlerini ağırladı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Cumhuriyet İlkokulu Tanju Özbent ve okul aile birliği üyeleri Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Şirin yeni oluşturulan okul aile birliğine görevlerinde başarılar diledi.
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Cumhuriyet İlkokulu Tanju Özbent, Müdür Yardımcısı Kadir Akkoç, okul aile birliği üyeleri Handan Avcı, Nuray Çiçek, Demet Gülmen ve Anıl Özdiriğ'i makamında ağırladı. Göreve yeni gelen okul aile birliğinin üyelerini Başkan Şirin'e takdim eden okul müdürü Tanju Özbent, "Cumhuriyet İlkokulu olarak okul aile birliği seçimini gerçekleştirdik ve değerli velilerimizle yolumuza devam ediyoruz. Sayın Başkanımıza da tanışma ziyaretinde bulunmak istedik. Sayın Başkanım sağolsunlar okulumuzun her türlü talebini karşılayarak, bizlere destek oluyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerimize, bizlere ve velilerimize olan desteğinin süreceğinden şüphemiz yok" dedi.
Başkan Şirin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Eğitime destek çalışmaları kapsamında sürdürdükleri hizmetlere değinen Başkan Şirin, "Her okulumuz bizler için ayrı güzellikte ve önemde. Bizler de bugüne dek elimizdeki imkanları kullanarak eğitime destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Okul aile birlikleri okullarımızı önemli birimlerinden biridir. Bu doğrultuda göreve başlayan değerli velilerimize ve Okul Müdürümüz Tanju Özbent'e başarılar diliyorum" dedi.
(SC-Y)

05.01.2017 16:08:04 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Aşevine katkı sağlayanlara teşekkür
YEREL

AŞEVİNE KATKI SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR
Yalçınkaya ve Coşkun'dan 'Hayırlı olsun' ziyareti
YEREL

YALÇINKAYA VE COŞKUN'DAN 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ
Saruhanlı'daki çalışmalara yakın takip
YEREL

SARUHANLI'DAKİ ÇALIŞMALARA YAKIN TAKİP
Veremsiz bir Türkiye için eğitim veriyorlar
YEREL

VEREMSİZ BİR TÜRKİYE İÇİN EĞİTİM VERİYORLAR
Salihlili muhtarları dinlediler
YEREL

SALİHLİLİ MUHTARLARI DİNLEDİLER
Mezarlıklardaki sorunlar yerinde tespit ediliyor
YEREL

MEZARLIKLARDAKİ SORUNLAR YERİNDE TESPİT EDİLİYOR
Cami ışıklandırması göz doldurdu
YEREL

CAMİ IŞIKLANDIRMASI GÖZ DOLDURDU
Eğitim Bir Sen müfredatın değişmesini istedi
YEREL

EĞİTİM BİR SEN MÜFREDATIN DEĞİŞMESİNİ İSTEDİ
Manisalı öğrencilere &quot;Sınavdır Geçer&quot; semineri
YEREL

MANİSALI ÖĞRENCİLERE "SINAVDIR GEÇER" SEMİNERİ
Belediye destek verdi üretim arttı
YEREL

BELEDİYE DESTEK VERDİ ÜRETİM ARTTI
MAGİAD'tan Vali Güvençer'e ziyaret
YEREL

MAGİAD'TAN VALİ GÜVENÇER'E ZİYARET
Başkan Şirin'den Çıkrıkçı Düğün Salonu'nda inceleme
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN ÇIKRIKÇI DÜĞÜN SALONU'NDA İNCELEME
Yunusemre Belediyesi'nin hizmet kalitesi tescillendi
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESİ'NİN HİZMET KALİTESİ TESCİLLENDİ
Alaşehir Belediyesi'nden buzlanma çalışması
YEREL

ALAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN BUZLANMA ÇALIŞMASI
Salihli Devlet Hastanesi, cilt kanseri hastalarına umut oldu
YEREL

SALİHLİ DEVLET HASTANESİ, CİLT KANSERİ HASTALARINA UMUT OLDU
Belediyeden arı üreticilerine denetim
YEREL

BELEDİYEDEN ARI ÜRETİCİLERİNE DENETİM
Atatürk Caddesi prestijine kavuşuyor
YEREL

ATATÜRK CADDESİ PRESTİJİNE KAVUŞUYOR
Hayvanseverlerden Başkan Karaçoban'a teşekkür ziyareti
YEREL

HAYVANSEVERLERDEN BAŞKAN KARAÇOBAN'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Başkan Karaçoban'dan bayan voleybol takımına ziyaret
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN'DAN BAYAN VOLEYBOL TAKIMINA ZİYARET
CHP'den Kaymakam Özcan'a ziyaret
YEREL

CHP'DEN KAYMAKAM ÖZCAN'A ZİYARET
Çarpan'dan İlçe SGK Müdürü Doğan'a ziyaret
YEREL

ÇARPAN'DAN İLÇE SGK MÜDÜRÜ DOĞAN'A ZİYARET
Salihli Emniyetinin araç filosu güçlendi
YEREL

SALİHLİ EMNİYETİNİN ARAÇ FİLOSU GÜÇLENDİ
Salihli MYO, ilkokula kütüphane kazandırdı
YEREL

SALİHLİ MYO, İLKOKULA KÜTÜPHANE KAZANDIRDI