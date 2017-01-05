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Başkan Şirin misafirlerini ağırladı



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MANİSA (İHA) - Cumhuriyet İlkokulu Tanju Özbent ve okul aile birliği üyeleri Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Şirin yeni oluşturulan okul aile birliğine görevlerinde başarılar diledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Cumhuriyet İlkokulu Tanju Özbent, Müdür Yardımcısı Kadir Akkoç, okul aile birliği üyeleri Handan Avcı, Nuray Çiçek, Demet Gülmen ve Anıl Özdiriğ'i makamında ağırladı. Göreve yeni gelen okul aile birliğinin üyelerini Başkan Şirin'e takdim eden okul müdürü Tanju Özbent, "Cumhuriyet İlkokulu olarak okul aile birliği seçimini gerçekleştirdik ve değerli velilerimizle yolumuza devam ediyoruz. Sayın Başkanımıza da tanışma ziyaretinde bulunmak istedik. Sayın Başkanım sağolsunlar okulumuzun her türlü talebini karşılayarak, bizlere destek oluyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerimize, bizlere ve velilerimize olan desteğinin süreceğinden şüphemiz yok" dedi.

Başkan Şirin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Eğitime destek çalışmaları kapsamında sürdürdükleri hizmetlere değinen Başkan Şirin, "Her okulumuz bizler için ayrı güzellikte ve önemde. Bizler de bugüne dek elimizdeki imkanları kullanarak eğitime destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Okul aile birlikleri okullarımızı önemli birimlerinden biridir. Bu doğrultuda göreve başlayan değerli velilerimize ve Okul Müdürümüz Tanju Özbent'e başarılar diliyorum" dedi.

(SC-Y)



05.01.2017 16:08:04 TSI

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