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Şüpheli şahıslar polisi harekete geçirdi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman vatandaşlar tarafından ihbar edilen Süryani Mezarlığı yanında bulunan 3 şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mara Mahallesi Süryani Mezarlığı yanında bulunan 3 şahıstan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri belirtilen bölgeye gelerek ihbar edilen şahıslar üzerinde inceleme ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi. GBT sorgulamaları ve üst aramaları yapılan 3 şahsın herhangi bir olumsuzluğuyla karşılaşmayınca şahıslar serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-BRN-Y)



05.01.2017 16:07:57 TSI

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