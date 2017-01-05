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Meteoroloji fırtına uyarısı



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karabük'te, kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde rüzgarların beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, "Karabük başta olmak üzere Bolu, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara ( soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kar erimeleri vb.) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." uyarısında bulundu.

(YE-



05.01.2017 16:10:25 TSI

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