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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Karayolları Kars-Sarıkamış yolunun buzunu temizliyor

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:09
Karayolları Kars-Sarıkamış yolunun buzunu temizliyor
Karayolları Kars-Sarıkamış yolunun buzunu temizliyor
- Bakan Arslan'ın ziyareti karayollarını harekete geçirdi

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kars-Selim Sarıkamış karayolunun orta ve yol kenarında bulunan buzları temizliyor.
Kars'ta kar yağışının ardından temizlenen ancak yol kenarında ve ortasında meydana gelen buzlanmanın geçen süre içerinde temizlenmemesi birçok kazaya sebep olurken, özellikle Sarıkamış Şehitleri anma etkinlikleri programı öncesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın kente gelmesi arifesinde yoların buzun temizlenmesi dikkat çekti.
Uzun zamandan beri yolun buz ve kenarlarındaki karın temizlenmediğini ifade eden sürücüler, "Sayın Bakanımızın Kars'a geleceğini duyan Karayolları, yolları temizliyor. Bu zamana kadar neredeydiler. Birçok arkadaşım kaza yaptı. Özellikle yolun ortası ve kenarları buz pistine dönüştü. Temizleyen yoktu. Allah bakanımızdan razı olsun. O olmazsa karayollarının buz çalışması yapacağı yoktu" diye tepkilerini dile getirdiler.
Yaklaşık 20 gündür buz pistine dönen Kars-Selim-Sarıkamış karayolu, özellikle Kağızman Kavşağı, Selim çıkışı ve Alisofu Sarıkamış arasında oluşan buzlanma zaman zaman trafik kazalarına neden olmuştu.
Tuzlanmanın dahi yapılmadığı güzergah Bakan Ahmet Arslan'ın Kars ziyareti öncesinde karayollarını harekete geçirdi. Ekipler, yolun buzunu temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor.
(IÇ-AA-Y)

05.01.2017 16:13:05 TSI
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