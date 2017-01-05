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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Ekipler kömür satıcıları ve apartmanları denetledi

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:11
Ekipler kömür satıcıları ve apartmanları denetledi
Ekipler kömür satıcıları ve apartmanları denetledi

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri hava kirliğinin arttığı kış aylarında kömür satıcıları ve apartmanları denetledi.
Kış aylarında artan hava kirliliğinin nedenlerinden birisi olan kalitesiz kömürlerin kullanılmaması için denetimler sıklaştırıldı. Bu sezon yapılan denetimlerde 25 bin ton kömürün uygun olmadığı tespit edildi.
Yapılan son denetime Adıyaman Çevre ve Şehircilik Müdürü Fikret Onhan'da katıldı.
Adıyaman Çevre ve Şehircilik Müdürü Fikret Onhan hava kirliliği ile ilgili yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamada bulundu.
Fikret Onhan, "Adıyaman'da Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından fakir ailelere dağıtılmak üzere yaklaşık olarak 40 bin ton kömür dağıtıldı. Adıyaman merkez ve ilçelerde bulunan odun kömür ardiyelerinde belediye zabıta ekipleri ile beraber kaçak kömür denetimleri yapılmaktadır. Binalarda ve kalorifer dairelerinde denetimler yapılmaktadır.
Hava Kirliliği ile mücadele kapsamında İl Müdürlüğümüzce hazırlanan ve bastırılan 15 bin adet broşür Adıyaman Belediyesi tarafından 5 bin adet ise Gölbaşı Belediyesi tarafından su faturalarına eklenerek dağıtılmıştır. Meteoroloji Müdürlüğünün bahçesinde yer alan Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonundan saatlik PM10 ve SO2 ölçümü yapılmaktadır.
Bakanlığımızdan 2015 yılı kışı için ilimizdeki hava kirliliğinin belirlenmesi amacıyla seyyar hava kalitesi ölçüm aracı talep edilmiştir. Bakanlığımız tarafından İlimize gönderilen araç valilik hizmet binası bahçesinde 1 aylığına konuşlandırılmıştır" dedi.
Fikret Onhan açıklamasının devamında, "Adıyaman'da yüzde 45-50 civarında doğalgaz kullanımı söz konusudur. 2016 yılında Yönetmelikte belirlenen sınır değerleri sağlamayan 25 ton kömüre el konularak bertarafı sağlandı. Temiz Hava Planı hazırlanmış olup, bu plan kapsamında diğer paydaş kurumlar ile ortak olarak çalışmalar yürütülmektedir. Müdürlüğümüz çalışmaları ve doğalgazın yaygınlaşması ile yıllara göre hava kirliliğinde (özellikle partikül madde ) azalma görülmektedir. Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile konutlarda ve resmi kurum kuruluşlar ile iş merkezlerine kalorifer yakma saatleri belirlenmiştir. Konutlarda sabah 04.00-08.00, akşam 16.00-22.00 iken, resmi kurum kuruluşlar ve iş merkezlerinde sabah 07.00-10.00, akşam 13.00-16.00 saatlerinde arasındadır.
Hava kirliliği ile mücadele kapsamında yakma tekniklerine uygun olarak soba ve kaloriferler yakılmalı, atık yağ, naylon plastik gibi kirletici unsurlardan kaçınılmalı, doğalgaz tercih edilmeli, kaliteli kömür kullanımına dikkat edilmelidir.
2014 yılında emisyon, anız yakma, satış izin belgesi ile ilgili olarak 100 bin 251 TL, 2015 yılında 119 bin 456 TL, 2016 yılında 16 bin 879 TL ceza kesildi" diye konuştu.
(AHM)

05.01.2017 16:12:29 TSI
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