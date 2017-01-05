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Sarıkamış Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan ve kar kalınlığının 160 santimetreye ulaştığı Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Tesisleri yoğun ilgi görüyor.

Kristal kar kalitesi ve sarıçam ormanları arasındaki uzun kayak pistleriyle kayak tutkunlarının gözdesi haline gelen Cıbıltepe'ye, Türkiye'nin farklı il ve ilçeleri ile yurt dışından gelen kayak severler, snowboard yapmanın ve kayak kaymanın keyfini doyasıya yaşıyor.

"Pistlerimiz şuan faaliyette, mekanik tesislerimiz hazır. Türkiye'deki bütün, yada Avrupa'daki bütün kayak severleri Sarıkamış'a bekliyoruz" diyen Kayak Antrenörü Murat Cimşit, "Gördüğün gibi 1 metrenin üzerinde karımız mevcut, bütün pistlerimiz açık. Kayağa elverişli, hava da mükemmel, her şey şuanda kayağa elverişli, herkesi bekliyoruz" dedi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 8 slalom, bir snowboard pisti ve 4 telesiyej hizmet veriyor.

(IÇ-AA-Y)



05.01.2017 16:11:19 TSI

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