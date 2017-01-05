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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Vali Tuna Siverek'te kanaat önderleriyle bir araya geldi

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:14
Vali Tuna Siverek'te kanaat önderleriyle bir araya geldi
Vali Tuna Siverek'te kanaat önderleriyle bir araya geldi
- Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna:
- "Olmazsa olmazımız birlik ve beraberliğimiz"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, kentin önemli sorunlarının konuşularak çözüm önerilerinin dile getirildiği kanaat önderleri buluşmasına Siverek ile devam etti.
Polisevinde gerçekleşen buluşmaya, Siverekli kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar büyük ilgi gösterdi. Hilvan Kaymakamı ve Siverek Kaymakam Vekili Eyüp Özdemir, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mevlit Derim ve Vali Danışmanı Reşat Uzun'un da katıldığı toplantıda, ilçenin sorunları masaya yatırılırken, kanaat önderleri de birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Vali Tuna, davete katılanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Zaman içerisinde birbirimizi daha iyi tanıma imkanımız olacak. Biz devletin tayin ettiği kişiler olarak Türkiye'nin her yerinde, milletimize hizmet için görevli kılınmış insanlarız. Elimizden geldiği kadarıyla tüm kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlayarak verimli bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Hepsinden önemlisi, insanların can, mal emniyeti, huzuru ve asayişi sağlamaya çalışıyoruz. Görev ve sorumluluğumuzun farkındayız. Şanlıurfa'da değişik alanlarda, bu ilin maddi ve manevi gelişimi, kalkınması ve insanımızın refah seviyesinin artırılması için neler yapabiliriz kaygısıyla yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendirmek önemli. Hizmetlerde yaşanan eksik ve aksaklıklar var mı? Bunların dinlenmesi ve çözüm yolları bulunması açısından bu tür buluşmaların faydası olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda da güncel konularda görüş alışverişinde bulunma imkanı buluyoruz. Kapımız sizlere gece gündüz açık" dedi.
Ülkemizin 15 Temmuz'da ciddi bir tehlike atlattığını ifade eden Tuna, "Sizlerin dik duruşuyla bu günlere geldik. Bir tarafta savaştan, çatışmalardan beslenen kişiler ve gruplar var. Bir taraftan da barış isteyen huzur isteyenler var. Başta ülkemiz ve insanlarımız barış ve huzur istiyor. Türkiye için öncelikle olmazsa olmaz şart bizim birlik ve beraberliğimiz. Gerektiğinde farklılıklarımızı bir kenara koyarak, ortak değerimiz olan vatanımız üzerinde birleşmeyi ve bütün Dünyaya bugünkü duruşumuzu göstermeliyiz. Bunu da en güzel şekilde yapıyoruz. Şanlıurfa bunu fazlasıyla yaptı. Şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da daha güzel işler yapma, huzurlu bir ortam ağlandığında başta sanayi olmak üzere eğitimde, sanayide, kültür ve turizmde değişik alanlarda daha güzel atılımlar yapmayı hedefliyoruz. Hem de bu ülkenin geleceği olan çocuklarımıza bir takım değerlerle donanmış vaziyette iyi güzel ahlaklı bireyler yetiştirme noktasında yapacağımız işler var" ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 14.30'da Şanlıurfalılarla Rabia Meydanında buluşacağını hatırlatan Vali Tuna, "Cumhurbaşkanımızın katılacağı toplu açılış töreni ve mitinge tüm Siverekli ve Şanlıurfalı vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.
Toplantıda, bölgelerindeki ve mahallelerindeki sıkıntıları Vali Tuna'ya aktaran kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile muhtarlar, çözüm önerilerinde bulunarak, toplantının düzenlenmesinden dolayı teşekkür dile getirdi.
(BB-BRN-Y)

05.01.2017 16:17:48 TSI
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