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Hasköy'de SYDV toplantısı

- Kaymakam Özkan, "2016 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere 11 milyon TL'nin üzerinde yardım yapıldı"



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş'un Hasköy İlçe Kaymakamı Ahmet Özkan, 2016 yılı içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 11 milyon TL'nin üzerinde yardım dağıtıldığını söyledi.

Hasköy'de SYDV toplantısı yapıldı. Kaymakam Ahmet Özkan Başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya SYDV Müdiresi Belgen Uçar, ilçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel ve ilgili personeller katıldı. Burada yapılan yardımları değerlendiren Kaymakam Özkan, toplantının düzenli olarak sürdürüldüğünü ve devlet olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımların devam edeceğini belirtti.

"11 milyon TL sosyal yardım yapıldı"

2016 yılı içerisinde ayni ve nakdi olmak üzere 11 milyonun üzerinde yardım yapıldığını ifade eden Kaymakam Özkan, "Sosyal yardımlaşmaya ciddi anlamda önem veriyoruz. Sosyal devlet olarak ailelerimizin yanında yer alarak onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Vakıf olarak eğitim, sağlık, ısınma ihtiyacı, muhtaç asker ailesi, dul, engelli, yaşlı, öksüz, yetim ve birçok alanda yardımlarımız sürüyor. Devletimizin sıcak yüzünü burada yardıma muhtaç vatandaşlarımıza göstermeye devam ediyoruz. Sosyal yardımlaşma deyip geçmemek lazım çünkü çok ciddi rakamlar göz önünde bulundurularak yardım dağıtıyoruz" dedi.

Devlet olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer aldıklarını ifade eden Kaymakam Özkan, "Özellikle şu anda 2017 yılı içerisinde yeni doğan bebeklere yönelik bir yardım paketimiz olacak. Bu paketimizde bir bebeğin ihtiyacını karşılayabilecek her şey bulunacak. Arkadaşlarımıza bu konu hakkında talimat verdim, yardım paketlerimizle birlikte aile ziyaretleri yaparak hediyelerimizi dağıtacağız. Vatandaşlarımıza dağıtmak üzere gönderilen bütçe için devletimize ve hükümetimize buradan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(UU-ŞAK-Y)



05.01.2017 16:17:52 TSI

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