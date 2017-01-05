05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aşevine katkı sağlayanlara teşekkür

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:15
Aşevine katkı sağlayanlara teşekkür
Aşevine katkı sağlayanlara teşekkür

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Belediye Aşevi ve Hayır Merkezi'ne katkı sunanlara gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Bolez Ege-Tav A.Ş'yi ziyaret ederek Bolez Genel Müdürü Burhan Ünlü ile bir araya geldi. Ünlü, Türkiye'ye örnek bir sistemi uygulayan Başkan Şirin'i tebrik ederek, "Sosyal yardımlaşma kültürünü gerçekten muazzam bir şekilde uyguluyorsunuz. Bu anlamda Aşevi ve Hayır Merkezi'ne destek vermekten, yardıma muhtaç kişilere sizler aracılığıyla ulaşmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.
Belediye Başkanı Turgay Şirin'in İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Aşevi ve Hayır Merkezi'ne destek veren esnaf ziyaretleri takdir toplamaya devam ederken, Başkan Şirin firma ve şirketlere de teşekkür ziyaretlerine başladı. İzmir yolu üzerinde bulunan Bolez Ege-Tav A.Ş'yi ziyaret eden Başkan Şirin, Bolez Genel Müdürü Burhan Ünlü ile bir araya geldi. Başkan Şirin'e İşletme ve İştirakler Müdürü Feray Kahyaoğlu da eşlik etti. Tavuk ürünleri noktasında Türkiye çapında faaliyet gösteren Bolez Ege-Tav A.Ş olarak Turgutlu Belediyesi'nin Aşevi ve Hayır Merkezi'ne destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Ünlü, "Belediyeniz yardıma muhtaç kişilere muazzam bir yemek hizmeti yapıyor. Bu noktada şirketimiz olarak bizler de destek vermekten memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra da destek vereceğimizden şüpheniz olmasın. Başarılı çalışmalarınızı devamını diliyorum" dedi.

"İmkanlarımız ve destekleriniz güzel bir işbirliğine dönüşüyor"
Turgutlu Belediyesi olarak kimsenin aç ve açıkta kalmaması adına yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Şirin de, "Göreve geldiğimizden bu yana özel bir gayret gösterdiğimiz ve hayırseverlerimizin değerli katkılarıyla kesintisiz hizmet vermeye devam ettiğimiz Aşevi ve Hayır Merkezimiz ile yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Tavuk ve tavuk ürünleri noktasında da sizlerden önemli destek gördük. Belediye imkanlarımızla sizlerin destekleri güzel bir işbirliğine dönüştü. Bu anlamda bugüne dek verdiğiniz desteklerle evlerine 'yemek' hizmeti verdiğimiz vatandaşlarımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin nezdinde bir kez daha bugüne dek vermiş oldukları tüm katkılardan dolayı esnafımıza, şirket yetkililerimize ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Biz sizlerle büyük bir aile olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Başkan Şirin, Ünlü'ye teşekkür plaketi ve üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Ay-yıldızlı bayrağımızın yer aldığı saat takdim etti.
(SC-Y)

05.01.2017 16:19:48 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Yalçınkaya ve Coşkun'dan 'Hayırlı olsun' ziyareti
YEREL

YALÇINKAYA VE COŞKUN'DAN 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ
Başkan Şirin misafirlerini ağırladı
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI
Saruhanlı'daki çalışmalara yakın takip
YEREL

SARUHANLI'DAKİ ÇALIŞMALARA YAKIN TAKİP
Veremsiz bir Türkiye için eğitim veriyorlar
YEREL

VEREMSİZ BİR TÜRKİYE İÇİN EĞİTİM VERİYORLAR
Salihlili muhtarları dinlediler
YEREL

SALİHLİLİ MUHTARLARI DİNLEDİLER
Mezarlıklardaki sorunlar yerinde tespit ediliyor
YEREL

MEZARLIKLARDAKİ SORUNLAR YERİNDE TESPİT EDİLİYOR
Cami ışıklandırması göz doldurdu
YEREL

CAMİ IŞIKLANDIRMASI GÖZ DOLDURDU
Eğitim Bir Sen müfredatın değişmesini istedi
YEREL

EĞİTİM BİR SEN MÜFREDATIN DEĞİŞMESİNİ İSTEDİ
Manisalı öğrencilere &quot;Sınavdır Geçer&quot; semineri
YEREL

MANİSALI ÖĞRENCİLERE "SINAVDIR GEÇER" SEMİNERİ
Belediye destek verdi üretim arttı
YEREL

BELEDİYE DESTEK VERDİ ÜRETİM ARTTI
MAGİAD'tan Vali Güvençer'e ziyaret
YEREL

MAGİAD'TAN VALİ GÜVENÇER'E ZİYARET
Başkan Şirin'den Çıkrıkçı Düğün Salonu'nda inceleme
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN ÇIKRIKÇI DÜĞÜN SALONU'NDA İNCELEME
Yunusemre Belediyesi'nin hizmet kalitesi tescillendi
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESİ'NİN HİZMET KALİTESİ TESCİLLENDİ
Alaşehir Belediyesi'nden buzlanma çalışması
YEREL

ALAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN BUZLANMA ÇALIŞMASI
Salihli Devlet Hastanesi, cilt kanseri hastalarına umut oldu
YEREL

SALİHLİ DEVLET HASTANESİ, CİLT KANSERİ HASTALARINA UMUT OLDU
Belediyeden arı üreticilerine denetim
YEREL

BELEDİYEDEN ARI ÜRETİCİLERİNE DENETİM
Atatürk Caddesi prestijine kavuşuyor
YEREL

ATATÜRK CADDESİ PRESTİJİNE KAVUŞUYOR
Hayvanseverlerden Başkan Karaçoban'a teşekkür ziyareti
YEREL

HAYVANSEVERLERDEN BAŞKAN KARAÇOBAN'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Başkan Karaçoban'dan bayan voleybol takımına ziyaret
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN'DAN BAYAN VOLEYBOL TAKIMINA ZİYARET
CHP'den Kaymakam Özcan'a ziyaret
YEREL

CHP'DEN KAYMAKAM ÖZCAN'A ZİYARET
Çarpan'dan İlçe SGK Müdürü Doğan'a ziyaret
YEREL

ÇARPAN'DAN İLÇE SGK MÜDÜRÜ DOĞAN'A ZİYARET
Salihli Emniyetinin araç filosu güçlendi
YEREL

SALİHLİ EMNİYETİNİN ARAÇ FİLOSU GÜÇLENDİ
Salihli MYO, ilkokula kütüphane kazandırdı
YEREL

SALİHLİ MYO, İLKOKULA KÜTÜPHANE KAZANDIRDI