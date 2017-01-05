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Aşevine katkı sağlayanlara teşekkür



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MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Belediye Aşevi ve Hayır Merkezi'ne katkı sunanlara gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Bolez Ege-Tav A.Ş'yi ziyaret ederek Bolez Genel Müdürü Burhan Ünlü ile bir araya geldi. Ünlü, Türkiye'ye örnek bir sistemi uygulayan Başkan Şirin'i tebrik ederek, "Sosyal yardımlaşma kültürünü gerçekten muazzam bir şekilde uyguluyorsunuz. Bu anlamda Aşevi ve Hayır Merkezi'ne destek vermekten, yardıma muhtaç kişilere sizler aracılığıyla ulaşmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Turgay Şirin'in İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Aşevi ve Hayır Merkezi'ne destek veren esnaf ziyaretleri takdir toplamaya devam ederken, Başkan Şirin firma ve şirketlere de teşekkür ziyaretlerine başladı. İzmir yolu üzerinde bulunan Bolez Ege-Tav A.Ş'yi ziyaret eden Başkan Şirin, Bolez Genel Müdürü Burhan Ünlü ile bir araya geldi. Başkan Şirin'e İşletme ve İştirakler Müdürü Feray Kahyaoğlu da eşlik etti. Tavuk ürünleri noktasında Türkiye çapında faaliyet gösteren Bolez Ege-Tav A.Ş olarak Turgutlu Belediyesi'nin Aşevi ve Hayır Merkezi'ne destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Ünlü, "Belediyeniz yardıma muhtaç kişilere muazzam bir yemek hizmeti yapıyor. Bu noktada şirketimiz olarak bizler de destek vermekten memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra da destek vereceğimizden şüpheniz olmasın. Başarılı çalışmalarınızı devamını diliyorum" dedi.



"İmkanlarımız ve destekleriniz güzel bir işbirliğine dönüşüyor"

Turgutlu Belediyesi olarak kimsenin aç ve açıkta kalmaması adına yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Şirin de, "Göreve geldiğimizden bu yana özel bir gayret gösterdiğimiz ve hayırseverlerimizin değerli katkılarıyla kesintisiz hizmet vermeye devam ettiğimiz Aşevi ve Hayır Merkezimiz ile yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Tavuk ve tavuk ürünleri noktasında da sizlerden önemli destek gördük. Belediye imkanlarımızla sizlerin destekleri güzel bir işbirliğine dönüştü. Bu anlamda bugüne dek verdiğiniz desteklerle evlerine 'yemek' hizmeti verdiğimiz vatandaşlarımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin nezdinde bir kez daha bugüne dek vermiş oldukları tüm katkılardan dolayı esnafımıza, şirket yetkililerimize ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Biz sizlerle büyük bir aile olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Şirin, Ünlü'ye teşekkür plaketi ve üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Ay-yıldızlı bayrağımızın yer aldığı saat takdim etti.

(SC-Y)



05.01.2017 16:19:48 TSI

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