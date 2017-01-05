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Akkapı'da 5 Ocak etkinliği



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü nedeniyle Seyhan Belediyesi tarafından Akkapı Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Kutlama törenine Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana Milletvekilleri Elif Doğan Türkmen, Zülfikar İnönü Tümer ve Aydın Uslupehlivan ile birlikte CHP Seyhan İlçe Başkanı Abeydullah Kolcu ve CHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Yılmaz'da katıldı. Açılış konuşmasını yapan Akkapı Kültür Yardımlaşma ve Eğitim Derneği Başkanı Hüseyin Cömertpay böyle bir etkinliği Akkapı Mahallesi'nde yapmaktan ötürü çok mutlu olduklarını ve etkinliğin geleneksel hale dönüşmesini sağlayan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar teşekkür ettiklerini söyledi.

Akkapı Kültür Yardımlaşma ve Eğitim Derneği'nin tiyatro salonunda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Başkan Zeydan Karalar, yapığı konuşmada kurtuluş destanına ve Adana'nın bu destanın yazılmasındaki önemine vurgu yaptı. Başkan Zeydan Karalar, "Dünyaya örnek olan tarihimizi zaman zaman gözardı ediyoruz. Gençlerimize zaman zaman bunları anlatmıyoruz. Atalarımızın nasıl bedel ödediğini bilmemiz gerekiyor. Bölgemizde katliamlar yapılıyordu. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkes öldürülüyordu. Bunların hepsi gerçek dedem anlattı mezbahaya götürdüler, gidince müthiş ürkmüş insanları asıyorlardı. Bunu bana dedem anlatıyordu. Ulusal kurtuluş mücadelesinin bir tek örneği yoktur. Bununla ne kadar öğünseniz azdır. Ardından laik demokratik cumhuriyeti kurmak büyük bir devrim, büyük bir başarıdır. Ardından bir sabanı bir olmayan ülkeyi modern hale getirmek çok zordur. Bunu ancak dahiler yapabilirdi. Bizim dahimizde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'tü" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından 5 Ocak kurtuluş gününde Adana'da çeşitli noktalardan toplanarak yapılan Türk Bayrağını temsilen 11 farklı SEYMER'den getirilen kırmızı bezlerle yapılan Türk Bayrağı 10. Yıl Marşı ile dalgalandırıldı. Ardından milli mücadele yıllarında dağıtılan geleneksel hırisi çorbası davetlilere ikram edildi.

(ELF-Y)



05.01.2017 16:19:57 TSI

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