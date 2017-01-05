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MHP Denizli'de bilgilendirme toplantısı düzenleyecek



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DENİZLİ (İHA)- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Cafer Birtürk, 8 Ocak Pazar günü yapılacak bilgilendirme toplantısının tanıtımını yaptı.

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, partisi tarafından 8 Ocak'ta düzenlenecek olan bilgilendirme toplantısı hakkında basın toplantısı düzenledi. MHP İl Binası toplantı salonunda yapılan toplantıda İl Başkanı Birtürk, yapacakları organizasyon hakkında konuştu. Pazar günü Acıpayam yolu üzerinde yer alan bir düğün salonunda yapılacak bilgilendirme toplantısına MHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, MHP MYK Üyesi Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ile MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem katılması bekleniyor. Bilgilendirme toplantısının genel merkez tarafından organize edildiğini belirten Birtürk, Anayasa maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili partisinin AK Parti ile uzlaşmasının nedenlerini anlattı.

15 Temmuz'dan sonraki süreçte Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamla ilgili Cumhurbaşkanlığı tartışmasının noktalanması anlamında bir öneri getirdiklerini belirten Birtürk, bu uzlaşma neticesinde komisyona gelen maddelerle ilgili MHP'nin ciddi bir karşılık gördüğünü kaydetti. Partisinin bilgilendirme toplantısı ile alakalı asılan afişlerin yırtıldığını, afişlerin yerinden söküldüğünü belirten Birtürk, bununla alakalı hukuki işlemin başlatıldığını belirtti.

(MT-SÇ-Y)



05.01.2017 16:21:31 TSI

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