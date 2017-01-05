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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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El Bab şehidinin adı ailesinin oturduğu sokağa verildi

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:24
El Bab şehidinin adı ailesinin oturduğu sokağa verildi
El Bab şehidinin adı ailesinin oturduğu sokağa verildi

(Fotoğraflı)

Saim Çotuk
YALOVA (İHA) - El Bab operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın adı, ailesinin oturduğu sokağa verildi.
El Bab operasyonunda yaşanan saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın adı, babasının yaşadığı 57. sokağa düzenlenen törenle takıldı. Törene Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Yalova Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Yeşilöz, şehidin babası Mustafa Yalçın ile çok sayıda daveti katıldı.
Törende konuşan Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, "Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya kimsenin gücünün yetmez. Bugün Türkiye çetin bir mücadelenin içerisindedir. Bu mücadelede şehit düşenlere tüm halkımızın minnet borcu var" dedi.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise, "Türkiye'yi vatan yapan şehitlerimizdir. Bugün bu Türkiye'de güven içerisinde yaşamımızı sürdürüyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onlara olan borcumuzu hiç bir zaman ödeyemeyiz. Ülkesinin daha güvenli bir yer olması için katıldığı Fırat Kalkanı Operasyonunda Şehit düşen Ali Sezai Yalçın'ın adı da artık bu sokakta yaşayacak. Ama herkes şunu çok iyi bilmeli ki, onun adının asıl yaşadığı yer halkımızın kalbidir" diye konuştu.
şehit olan Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın adının yazılı olduğu levha törenle açılırken, baba ve Mustafa Yalçın ise gözyaşlarını tutamadı.
(SÇ-AÇ)

05.01.2017 16:28:11 TSI
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