Hacı Mehmet Keskin son yolculuğuna uğurlandı
(Fotoğraflı)
Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin'in dedesi Hacı Mehmet Keskin son yolculuğuna uğurlandı.
AK Parti Düzce il Başkanı Hikmet Keskin'in dedesi Hacı Mehmet Keskin 107 yaşında vefat etti. Mehmet Keskin'in cenazesi Cumayeri Merkez Yeni Camisinde ikinci ezanı sonrasında kılınan cenaze namazı ardından Akpınarlar köyünde defin edildi.
Cenazeye Keskin ailesi, belediye başkanları, kurum müdürleri, AK Parti teşkilatı ve sevenleri katıldı. Cenaze sonrasında Hikmet Keskin taziyeleri kabul etti.
(AY)
05.01.2017 16:28:58 TSI
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