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Eskişehir'de AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü'nün başkanlığında AK Parti İlçe Başkanları ile bir toplantı yapıldı.

Yapılan toplantıya, AK Parti Teşkilat Başkanı Av. İsmail Hakkı Civelekler, ilçe başkanları ve ilçe koordinatörleri katıldı. İl Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü, gündeme ilişkin bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından ilçe başkanları, yapılan teşkilat çalışmaları ve ilçelerin sorunları hakkında bilgiler vererek yereldeki çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Teşkilat çalışmalarının önemine değinerek yapılan faaliyetler değerlendirildi. Toplantıda AK Parti İl Başkanlığı tarafından hazırlanan Karşılaştırmalı Seçim Sonuçları İstatistikleri Kitapçığı İl Başkanı M. Dündar Ünlü tarafından İlçe başkanlarına verildi.

AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü toplantının son bölümünde, 15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kalkıştığı hain darbe teşebbüsüne karşı koyan ve demokrasi nöbetlerini tutarak desteklerini esirgemeyen ilçe başkanlarına 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Plaketi takdim etti. Ünlü, teşkilatların 15 Temmuz ve sonrasında gerçekleştirilen Demokrasi Nöbetlerine verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

(BRK-KÇ)



05.01.2017 16:29:11 TSI

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