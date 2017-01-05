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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Başkan Ege: "Düşük maaş alınlara seyyanen zam yapılmalı"

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:25
Başkan Ege: "Düşük maaş alınlara seyyanen zam yapılmalı"
Başkan Ege: "Düşük maaş alınlara seyyanen zam yapılmalı"

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Türkiye Emekliler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ege, emeklilere yapılan zammın yeterli olmadığını kaydederek özellikle düşük emekli maaşı alanlara seyyanen zam yapılması gerektiğini belirtti.
Emekliler için yapılan yeni yıl zammının yeterli olmadığını ifade eden Başkan Ege, özellikle düşük maaş alan emekliler çok zor durumda olduklarını söyledi. Yapılan zamların maaşlara yansımalarının da düşük ve adaletsiz olduğunu aktaran Başkan Ege, "Bin TL maaş alan bir emekli 47 TL zam alacak. 3 bin TL emekli maaşı alan ise 141 TL alacak. Az maaş alan az, çok maaş alan ise çok zam alıyor. Düşük ücretli emeklilerimiz mağdur edilmektedir. Bu sorunun çözümü için düşük ücretlilere daha fazla zam yapılmasını istiyoruz. Pazarda düşük maaş alanda yüksek maaş alanda aynı fiyata sebze meyve alıyor, aynı yerden alışveriş yapıyorlar. Hükümetin bu konuyu yeniden değerlendirmesini istiyoruz. Özellikle düşük ücretliler için seyyanen zam istiyoruz. Bu sayede dar gelirli emeklimiz biraz soluklanacaktır. Dernek olarak bütçeden emeklilerimize daha fazla pay ayrılmasını bekliyoruz. Emeklilerimizin yaşam standartlarının yükselmesi için maaş zammı konusunun tekrardan değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
Öte yandan, banka promosyon ücretleri konusunda bankalar arasında rekabetin emeklilerin yararına olacağını da dile getirdi.
(HK-GC-

05.01.2017 16:29:30 TSI
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