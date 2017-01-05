05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ağrı Özel İdaresi 17 bin kilometre yolu ulaşıma açtı

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:26
Ağrı Özel İdaresi 17 bin kilometre yolu ulaşıma açtı
Ağrı Özel İdaresi 17 bin kilometre yolu ulaşıma açtı

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, toplam 17 bin km yolu ulaşıma açtı.
Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu yıl ki kar temizleme çalışmaları kapsamında toplam 17 bin kilometre yolu ulaşıma açan ekipler, büyük bir çalışma ortaya koydu. Türkiye'nin en genç araç filosuna sahip olan Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği kış için gerekli hazırlıkları önceden yaparak 67 iş makinesi ile 87 personel 24 saat çalışacak şekilde görevlendirdi.
Kırsalda ağır kış şartlarının hâkim olmaya başladığı Ağrı'da, köy yollarının ulaşıma açılması için çalıştıklarını belirten Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, "Son yılların en ağır kış mevsimini yaşıyoruz. 923 yerleşim biriminde 3275 kilometre yol ağında ekiplerimiz fedakâr bir şekilde, gece gündüz hizmet vermeye çalışıyorlar. Personellerimize ve kırsalda yaşayan hemşerilerimize sabırlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Karşılıklı iyi niyet ile çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar 17 bin kilometre yol ağını ulaşıma açtık. Burada sadece bizim mücadele etmemiz yeterli değil. Bununla beraber vatandaşlarımızdan kış lastiği olmadan hatta zincirlerini yanlarında bulundurmadan yola çıkmamalarını istirham ediyoruz. Yollarda kimi zaman buzlanma kimi zaman sürgün oluyor. Sürücülerimizden takip mesafelerini ayarlamalarını, hızlarına dikkat etmelerini, kış şartlarına uygun bir şekilde yola çıkmalarını istiyoruz. Yapılan yol açma çalışmalarında hastalık, doğum, ölüm ve taşımalı eğitim yapılan köy yollarına öncelik veren ekiplerimiz, birçok vakaya anında müdahale ederek köy yollarını kısa sürede ulaşıma açıyor. Bizlere gösterdikleri destek için tüm Ağrılı hemşerilerimize tekrar teşekkür ediyorum" dedi.
(AG-ŞAK-Y)

05.01.2017 16:29:32 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'nın resimleri Ankara'da Emin Antik'te sergileniyor
YEREL

AĞRI'NIN RESİMLERİ ANKARA'DA EMİN ANTİK'TE SERGİLENİYOR
Ağrı'da 85 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

AĞRI'DA 85 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Diyadin çocuk dergisi &quot;Vatan sana canım feda&quot; sayısı çıktı
YEREL

DİYADİN ÇOCUK DERGİSİ "VATAN SANA CANIM FEDA" SAYISI ÇIKTI
Ağrı'da 'Her ay bir konu bir konuk' konferansları başladı
YEREL

AĞRI'DA 'HER AY BİR KONU BİR KONUK' KONFERANSLARI BAŞLADI
&quot;Balık pulu&quot; hastası çocuğa belediye başkanı sahip çıktı
YEREL

"BALIK PULU" HASTASI ÇOCUĞA BELEDİYE BAŞKANI SAHİP ÇIKTI

Üniversite öğrencileri münazara düzenledi
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ MÜNAZARA DÜZENLEDİ
U-19 ligi 14-15 Ocak tarihlerinde başlayacak
YEREL

U-19 LİGİ 14-15 OCAK TARİHLERİNDE BAŞLAYACAK
İHH'dan öğrencilere giyim yardımı
YEREL

İHH'DAN ÖĞRENCİLERE GİYİM YARDIMI
Ağrı'da 'Vatan Sana Kanım Feda' kampanyası
YEREL

AĞRI'DA 'VATAN SANA KANIM FEDA' KAMPANYASI
Öğrencileri için kampanya başlattı
YEREL

ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI
Doğu'da besicilerin kış çilesi
YEREL

DOĞU'DA BESİCİLERİN KIŞ ÇİLESİ
İshak Paşa Sarayı'na ziyaretçi ilgisi
YEREL

İSHAK PAŞA SARAYI'NA ZİYARETÇİ İLGİSİ