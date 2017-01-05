YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ağrı Özel İdaresi 17 bin kilometre yolu ulaşıma açtı

Ağrı Özel İdaresi 17 bin kilometre yolu ulaşıma açtı



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, toplam 17 bin km yolu ulaşıma açtı.

Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu yıl ki kar temizleme çalışmaları kapsamında toplam 17 bin kilometre yolu ulaşıma açan ekipler, büyük bir çalışma ortaya koydu. Türkiye'nin en genç araç filosuna sahip olan Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği kış için gerekli hazırlıkları önceden yaparak 67 iş makinesi ile 87 personel 24 saat çalışacak şekilde görevlendirdi.

Kırsalda ağır kış şartlarının hâkim olmaya başladığı Ağrı'da, köy yollarının ulaşıma açılması için çalıştıklarını belirten Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, "Son yılların en ağır kış mevsimini yaşıyoruz. 923 yerleşim biriminde 3275 kilometre yol ağında ekiplerimiz fedakâr bir şekilde, gece gündüz hizmet vermeye çalışıyorlar. Personellerimize ve kırsalda yaşayan hemşerilerimize sabırlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Karşılıklı iyi niyet ile çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar 17 bin kilometre yol ağını ulaşıma açtık. Burada sadece bizim mücadele etmemiz yeterli değil. Bununla beraber vatandaşlarımızdan kış lastiği olmadan hatta zincirlerini yanlarında bulundurmadan yola çıkmamalarını istirham ediyoruz. Yollarda kimi zaman buzlanma kimi zaman sürgün oluyor. Sürücülerimizden takip mesafelerini ayarlamalarını, hızlarına dikkat etmelerini, kış şartlarına uygun bir şekilde yola çıkmalarını istiyoruz. Yapılan yol açma çalışmalarında hastalık, doğum, ölüm ve taşımalı eğitim yapılan köy yollarına öncelik veren ekiplerimiz, birçok vakaya anında müdahale ederek köy yollarını kısa sürede ulaşıma açıyor. Bizlere gösterdikleri destek için tüm Ağrılı hemşerilerimize tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

(AG-ŞAK-Y)



05.01.2017 16:29:32 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER