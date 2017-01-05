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DİSK Emekli-Sen Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner:

- "Emeklileri daha ne kadar sahte enflasyon rakamlarına mahkum edeceksiniz?"



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - DİSK Emekli-Sen Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) rakamlarının yaşamı etkileyen piyasadaki gerçek enflasyon oranını yansıtmadığını öne sürerek, emeklilerin yıllardır ülkenin büyümesindeki refah payını alamadıklarını söyledi.

Enflasyonun rakam oyunlarıyla düşük gösterilmesi, milyonlarca emekliler ile çalışanların maaş artışlarını düşük tutma oyunu olduğunu vurgulayan Başaraner, "Maalesef bu oyun yıllardır oynanmakta ve milyonlarca emekli enflasyona ezdirilmektedirler. Emekliler sadece açıklanan enflasyon rakamları ile mağdur olmuyorlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, emeklilere büyümeden pay verilmiyor. Bir devletin, toplumun kesimine ülkenin büyümesinden pay vermemesi, o kesimi yurttaş olarak görmemesidir. Şimdi bu ülkeyi yönetenlere soruyoruz emekliler bu ülkenin yurttaşı değil mi ki, her yıl övünerek açıkladığınız büyüme oranından pay vermiyorsunuz. Bir ülkenin büyümesi demek, ülke de üretilen toplam pastanın büyümesidir. Bu ülkede pasta büyüyorsa, her yurttaşın bu büyümeden pay alması gerekmez mi" diye sordu.

"Ülkeyi yönetenlerin, yere göğe sığdıramadıkları emeklileri, daha ne kadar sahte enflasyon rakamlarına mahkum edeceksiniz?" diye soran DİSK Emekli-Sen Şube Başkanı Suat Başaraner, şunları kaydetti:

"Emeklileri neden yurttaş görmüyor ve ülkenin büyümesinden pay vermiyorsunuz? Sosyal Güvenlik Kurumlarını tek çatı altında birleştiriyoruz, norm ve standart birliği sağlayacağız dediğiniz ve bir dizi kanun düzenlemesi yaptığınız halde, emekli aylıkları neden farklı yöntemlerle artırılıyor? Yıllardır emeklilere verilmeyen banka promosyonları için, ihale açmak yerine, pazarlık yöntemine başvurmanız emeklileri bankaların insafına terk etmek değil mi? 2007/21 sayılı Başbakanlık genelgesi gereğince, Kamu Kurumları, çalışanlarının maaş ödemeleri için ihale açıp, çalışanlarına 3 yıllığına 1600 TL promosyon verilmesini sağlarken, pazarlık yapmanızı fırsat bilen bankaların, emeklilere 3 yıl için aldıkları maaş rakamına göre 300- 375 ve 450 TL. promosyon vermeyi kabul etmeleri hakkaniyetli mi? Siz emeklileri yurttaş olarak görmüyor musunuz? Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı veya Başbakanı bütün bu sorularımıza cevap vermeye çağırıyoruz."

(MY-HA-Y)



05.01.2017 16:30:50 TSI

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