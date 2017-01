YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ESOGÜ'de Yusuf Has Hacib'i anma etkinliği

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Eskişehir Anadolu Lisesi'nin birlikte düzenlediği "Doğumunun 1000'inci Yılında Yusuf Has Hacib" konulu etkinlik, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Etkinliğin açılışında konuşan Eskişehir Anadolu Lisesi Müdürü Rıfat Günday, etkinliğin düzenlenmesine katkılarından dolayı ESOGÜ Rektörlüğü'ne ve okullarının eski bir mezunu olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu'na teşekkür etti.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, filozof ve şair Yusuf Has Hacib'in anıldığı böyle anlamlı bir toplantıyı, mezunu olduğu lise ile mensubu olduğu üniversitenin birlikte düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Düzenlenen etkinlikte Türk edebiyatındaki ilk siyasetname olan Kutadgu Bilig'in yazarı Yusuf Has Hacib'in anılacağını belirten Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, emek veren herkese teşekkür ederek başarılı bir etkinlik geçirilmesini diledi.

Açılış konuşmalarının ardından Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencilerinin sunduğu teatral alegorik Kutadgu Bilig gösterisi gerçekleşti. Daha sonra ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kartal'ın yönetimindeki panele geçildi. Panel öncesinde konuşan Prof. Dr. Ahmet Kartal, Türk milletinin dünya üzerinde medeniyet oluşturma becerisi göstermiş ender milletler arasında yer aldığını belirterek, Yusuf Has Hacib'in de bu medeniyetin yetiştirdiği ve medeniyetimizin mayalanmasına katkıda bulunan alimlerden biri olduğunu söyledi. Medeniyetimizin geçmişinin tanınması ve kavranması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Kartal, buradan alınacak özgüvenle geleceğe güvenle bakılabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Ahmet Kartal etkinliğin düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. Sonrasında ise panelistler Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencileri Murat Batu Koca, Rabia Dalkürek, İkbal Öztürk ve İsmail İnan, Yusuf Has Hacib'i çeşitli yönleriyle tanıtan sunumlar gerçekleştirdiler.

05.01.2017 16:30:51 TSI

