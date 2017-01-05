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Teleferik 6 yılda 3 milyon kişi taşıdı



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu'da 530 m yükseklikteki Boztepe'ye kent merkezinden ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yapılan teleferik, faaliyete geçtiği günden itibaren 3 milyonun üzerinde yolcu taşıdı.

Boztepe'ye ulaşımı yaklaşık 7 dakikada, eşsiz manzara eşliğinde sağlayan ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ORBEL A.Ş. tarafından işletilen teleferik, geride bıraktığı 6 yılda 3 milyonun üzerinde yolcu taşıyarak emsalleri arasında rekor kırdı. Misafirler, Ordu'nun eşsiz manzarasını teleferik yolculuğuyla izleme şansı buldu. Teleferik,sadece 2016 yılında 750 binin üzerinde taşıdığı yolcuyla Ordu ilinin turizmine büyük katkı sağladı.

Teleferiğin yoğun ilgi görmesinden dolayı bakım çalışmaları da öne çekildi. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakımları düzenli olarak yapılan teleferiğin 2016 yılı içerisinde '22 bin 500 işletme saati bakımı' gerçekleştirildi. Yapılan bakımlarla teleferiği kullanan ziyaretçilerin daha güvenli bir şekilde seyahat etmesi sağlanıyor.

(MAK-SLH-Y)



05.01.2017 16:30:55 TSI

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