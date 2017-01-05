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Belediye ve emniyet el ele



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile bir araya geldi.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile Başkan Kurt bir süre sohbet etti. Başkan Kurt'un geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret ettiğini belirten Dinç, bu nedenle de iade-i ziyarette bulunduklarını kaydetti. Odunpazarı Belediyesi'nin başarılı çalışmalara imza attığını söyleyen Dinç, Başkan Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi.

Dinç'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, kurumlar arası işbirliğinin önemine değindi. Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin güvenli ve huzurlu bir Eskişehir için gereken desteği sağlayacağını kaydetti.

(İHA-Y)



05.01.2017 16:31:23 TSI

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